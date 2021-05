Bomba di Dagospia: Santoro torna “tra le braccia” di Berlusconi. Comincia con “Striscia la Notizia”

Michele Santoro che torna nelle “braccia” di Silvio Berlusconi è la notiziona, la bomba lanciata da Dagospia con un’indiscrezione piuttosto ghiotta. Si tratterebbe di un ritorno televisivo negli studi Mediaset per promuovere il suo nuovo libro. Dagospia è sempre bene informato e secondo il sito di D’Agostino sarebbe imminente l’irruzione di Michele Santoro a Striscia la notizia. Precisamente“nella parte finale di Striscia”. Durante il tg satirico di Canale 5 potrebbe materializzarsi l’ex conduttore anti berlusconiano doc per parlare della sua ultima fatica, “Nient’altro che la verità”. In attesa dell’ospitata da Bruno Vespa dall’Ammiraglia Rai1, che dovrebbe andare in onda mercoledì.

Santoro a “Striscia la Notizia”: l’indiscrezione di Dagospia

“A Cologno Monzese serpeggia una notizia-bomba”, strombazza il sito di Roberto D’Agostino. Insomma, Santoro “nella tana del Biscione” sarebbe uno spettacolo da annoverare nell’albo delle pagine televisive indimenticabili. L’ultima volta che il leader di FI e Santoro si sono incontrati fu in realtà uno scontro memorabile. Ricordate l’ospitata del Cav ad anno Zero? Con il duo Santroro-Travaglio ridotti ad agnellini mansueti e il Cav che spolverava la sedia dove si era seduto il direttore del Fatto? Indimenticabile. Memore di tutto ciò, capiamo quanto Dagospia gongoli di fronte all’eventualità non tanto remota. “E’ pronto a infilarsi anche nella tana del suo vecchio ‘nemico’ Berlusconi…”, scrive Dago.

Santoro da Berlusconi? Intanto è onnipresente in tv

Michele Santoro fa incetta di ospitate televisive. Il particolare di Berlusconi patron di Mediaset non turberebbe troppo il grande accusatore. Domenica è stata la volta di Non è l’Arena di Massimo Giletti: la sua terza comparsata su La7 nel giro di una sola settimana: dopo quella da Lilli Gruber a Otto e Mezzo e di Enrico Mentana che gli ha dedicato uno Speciale del Tg di La7 incentrato sulla mafia. Il tutto per promuovere il suo ultimo libro fresco di stampa. Quindi mancherebbe solo Cologno Monzese, dove si realizza la trasmissione satirica Striscia la Notizia. L’indiscrezione sarà vera? Non resta che attendere la puntata odierna del Tg satirico di Antonio Ricci.

La7: un Santoro che viene un Giletti che va…

A margine, un’altra indiscrezione parla dell’arrivo di Santoro a La7, stavolta. E’ stato Enrico Mentana ad “invitarlo”: “C’è un microfono che ti aspetta”. Infatti, La7 di Urbano Cairo – interamente dedicata ai talk e alla politica – sembra l’ambiente ideale per Santoro. Ma in questo caso, per un Santoro che viene, ci sarebbe – si vocifera- un Giletti che va. forse un ritorno in Rai. Sarà vero? “Ah saperlo!” direbbe Dandolo, firma di Dagospia...