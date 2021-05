Bassetti lapidario contro la radical chic Boralevi. Lei accusa: non stai mai in corsia. E lui la manda a…

Matteo Bassetti e Antonella Boralevi, è scontro infuocato in tv a “Zona bianca”. La scrittrice milanese da tempo imperversa nei salotti televisivi puntando il ditino contro gli assembramenti e contro chi chiede maggiori aperture in sicurezza. In trasmissione si discuteva della variante indiana, tema sul quale Matteo Bassetti è più volte intervenuto affermando che non è il caso di fare terrorismo psicologico.

Antonella Boralevi supertifosa del lockdown

Proprio ciò che intende invece fare la Boralevi, supertifosa del lockdown. Sul tema si scontra anche con Daniela Santanchè, che la esorta ad ascoltare le affermazioni di Bassetti, un medico che sta a contatto con i malati in corsia, dice Santanchè. Ed è qui che viene interrotta dalla Boralevi che se ne esce con una battuta velenosa contro l’infettivologo: “Sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”.

Bassetti a Boralevi: “Ma vaffanculo va…”

Non tarda ad arrivare la risposta dell’infettivologo del San Martino di Genova, che in collegamento da casa la manda a quel paese facendo il gesto con la mano: “Ma vaff***** va!”. E quando gli danno la linea rincara la dose: “Questa signora stasera ha detto una cosa grave. Lei si deve vergognare, si vergogni io se fossi in lei mi vergognerei. Ah, non si vergogna? Si inizi a vergognare. Lei è ignorante su quello di cui ha parlato fino ad ora, sarà una bravissima scrittrice ma una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente, tra quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno.”

E rincara la dose: “Dice solo cretinate, dove sarà lei io non andrò più”

Bassetti è irrefrenabile: “Ho sentito dire una quantità di cretinate da quando lei parla in televisione che non so come facciano ad invitarla ancora”, picchia durissimo Bassetti. Boralevi dinanzi all’ira di bassetti dopo avere provocato non trova di meglio da dire che: “Chiedo scusa, era uno scherzo”. Bassetti non demorde: “Lei si deve vergognare e basta. Io con lei non parlo più e dove sarà lei non ci sarò io”.

