Il declino in tv della coppia Travaglio-Scanzi, battuti negli ascolti anche da Enrico Papi

Non decolla, in tv, la premiata ditta del “Fatto Quotidiano” Travaglio-Scanzi, che non vive una fase particolarmente fortunata: il primo, orfano del governo Conte, trascorre il tempo a rimpiangere il suo pupillo e i tempi belli di una volta, quando governavano i Cinquestelle e il Pd; il secondo, praticamente sparito dalle tv principali ma anche dai giornali dopo lo scandalo della baby vaccinazione, si rifugia nel suo programmino su La Nove con l’amico fidato, senza però grandi risultati. Il programma Accordi & Dissacordi di Luca Sommi, con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ieri ha ottenuto 507.000 spettatori con il 2% battuto – a parità di piccole tv, quindi senza considerare i colossi – perfino da Enrico Papi che su Tv8, con Name That Tune, segna 729.000 spettatori con il 3.2% e un bel balzo in avanti rispetto alla settimana scorsa.

Travaglio-Scanzi, la premiata ditta che non parla di baby vaccinati

Inutile dire che la trasmissione con ospiti fissi Travaglio e Scanzi non si è occupata dei furbetti del vaccino ma dei vitalizi di Roberto Formigoni, un tema che sta molto a cuore agli italiani in questa fase di pandemia. Di baby vaccinati, ovviamente, il direttore del Fatto Quotidiano non si è mai occupato, non ritenendolo prioritario.

Vince ancora il Commissario Montalbano, male la Gruber

Il mercoledì televisivo è stato vinto dal Commissario Montalbano che pur in replica vince gli ascolti tv in prime time con l’episodio Salvo Amato, Livia Mia, su Rai1, con 4.504.000 spettatori pari al 19.6%. Su Raitre volano gli ascolti di “Chi l’ha visto” con Federica Sciarelli che batte su Canale 5 Daydreamer con Can Yaman e sfiora i 3 milioni di spettatori anche occupandosi di nuovo del caso di Denise Pipitone. Su Rai2 la terza puntata di Game of Games di Simona Ventura si ferma sotto al 4%, la seconda puntata di Zona Bianca su Rete 4 raccoglie 724.000 spettatori con il 3.5% di share, in access prime time Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia viene seguita da 1.254.000 (4.9%), maluccio su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber che non supera il muro di 2 milioni.