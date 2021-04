Rita Dalla Chiesa: contro Salvini sentenza politica, non è Giustizia questa

È netta e sconcertata la reazione di Rita Dalla Chiesa alla vicenda della Open Arms che ha visto il giudice dell’udienza preliminare di Palermo mandare a processo l’ex-ministro dell’Interno, Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Il rinvio a giudizio del leader della Lega è “una sentenza politica, vergognosa“, tuona dunque Rita Dalla Chiesa. Che commenta così, stupita e amareggiata dalla piega che ha preso la vicenda degli immigrati clandestini raccolti davabti alle coste della Libia dalla Ong spagnola, proprio un post di Salvini nel quale l’ex-ministro dell’Interno parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli.

“La giustizia è un’altra cosa”, dice Rita Dalla Chiesa.

Una frase che è stata applaudita da tanti ma anche criticata.

Qualcuno, che lei minaccia di denunciare, ha anche citato il padre, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra nel 1982.

In un altro post Rita Dalla Chiesa scrive, sempre a difesa di Salvini: “In quell’aula bunker, dietro quelle sbarre, ho visto i peggiori assassini, i più feroci mafiosi… Mi spiace molto vedere Salvini lì. Dove sono quelli che erano al governo con te?”. Un vero e proprio ceffone a Conte, Di Maio e agli altri ministri. Che hanno fatto a gara per togliersi d’impiccio scaricando solo sull’ex-ministro dell’Interno la responsabilità di una decisione politica che era stata presa collettivamente nel solco di quello che era il contratto di governo.

Nel pomeriggio Salvini, conversando con i giornalisti davanti a palazzo Madama, aveva detto: “Qualcuno cerca di prendersi in Tribunale la rivincita che non riesce ad avere in cabina elettorale. Io vado avanti tranquillo, al processo chiameremo molti testimoni”.

E solidarietà a Salvini era arrivata anche dal senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, durante una conferenza stampa convocata a Milano:,”Esprimo massima solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini per l’incredibile valutazione giudiziaria maturata a Palermo, nonostante ci sia stato il non luogo a procedere richiesto dal pm di Catania per una vicenda assai simile nella quale Salvini non ha fatto altro che il dovere di ogni ministro italiano“.