Ristoratori in piazza al Circo Massimo: «L’Italia ci ha lasciati in mutande». Tensioni con la polizia

Durante il sit in ci sono stati alcuni attimi di tensione quando u n gruppo di manifestanti ha lasciato il presidio per tentare di andare in corteo verso Palazzo Chigi. Ma la polizia li ha bloccati. A calmare gli animi anche un gruppo di manifestanti che ha ribadito di “non volere atti di violenza”. Subito dopo la situazione è tornata alla normalità. E una delegazione di cinque persone, sarà ricevuta a Palazzo Chigi dal sottosegretario Deborah Bergamini.

Ancora proteste di ristoratori ed esercenti a Roma. Al Circo Massimo e attimi di tensione con la polizia. Sono tornati in piazza per chiedere la riapertura delle attività chiuse per la pandemia di Covid-19. La manifestazione “Una volta, per tutti” alè stata organizzata da più associazioni: Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma.

«Siamo solo ristoratori arrabbiati» «Siamo un gruppo di ristoratori – dicono – non siamo un’associazione di categoria, non abbiamo un partito politico, siamo solo ristoratori arrabbiati che si sono uniti per cercare una soluzione, per cercare di farsi ascoltare. Lo Stato non ci sta ascoltando, ha solamente dato dei piccolissimi e inutili ristori a noi proprietari e una misera cassa integrazione ai nostri dipendenti che ormai non ce la fanno più. Si parla di poche centinaia di euro con cui le famiglie non possono andare avanti. Siamo in piazza oggi estenuati da mesi di chiusure, non possiamo più aspettare neanche più una settimana». Mentre un altro afferma: «È una manifestazione pacifica, non ci interessa tirare bombe carta o cose simili. Prendiamo le distanze da ciò che è avvenuto ieri».

Ristoratori ed esercenti in piazza

Gli esercenti hanno manifestato in piazza in 21 città italiane, da Firenze a Napoli e Genova, in contemporanea con l’assemblea straordinaria della Fipe-Confcommercio convocata in piazza San Silvestro, a Roma. «Siamo qui per chiedere di poterci rialzare – afferma Alessandro Cavo, giovane esercente, collegato da Genova all’Ansa –. Chiediamo una data per iniziare a risollevarci, troppi colleghi sono caduti, troppo i ristori promessi che non sono arrivati».