“Riapri Italia. La sfida è oggi”: segui la diretta del convegno di FdI con Meloni e Speranza

I vaccini, con il tema del certificato verde digitale; la questione della responsabilità medica e dello scudo penale per i vaccinatori; le problematiche riguardanti il mondo delle professioni sanitarie e dell’imbuto formativo. Sono i temi del convegno organizzato da Fratelli d’Italia “Riapri Italia. La sfida è oggi”, in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e che può essere seguito in diretta streaming sia sulla web tv del Senato sia sui canali social di FdI.

Politici ed esperti si confrontano a “Riapri Italia”

Il programma del convegno, aperto dai saluti del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, prevede un’articolata sezione di lavori, alla quale interverranno il ministro della Salute, Roberto Speranza; i sottosegretari Pierpaolo Sileri e Andrea Costa; il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi; il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza; il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, Giuseppe Ippolito; i presidenti di Fnopi, Barbara Mangiacavalli, di Fnomceo, Filippo Anelli e di Federfarma, Marco Cossolo; il vicesegretario generale di Cittadinanzattiva, Francesca Moccia; il presidente del Consiglio Direttivo Anvur, Antonio Felice Uricchio; il presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato, Claudio Zucchelli; il segretario nazionale Fimmg, Silvestro Scotti; il professore di Diritto Penale dell’Università Roma Tre, Daniele Piva; l’ordinario di Farmacologia dell’Università di Brescia, Maurizio Memo.

E, ancora, i capogruppi di Fratelli d’Italia di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida; il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza; il responsabile nazionale del Dipartimento Sanità di FdI, Marcello Gemmato; il capogruppo di FdI nella Commissione Sanità, Francesco Zaffini; la responsabile del Dipartimento Professioni di FdI, Marta Schifone.

Il dettaglio del programma, con orarie e articolazione delle sessioni di lavoro, è consultabile sulla pagina Youtube di FdI, che trasmette anche la diretta streaming linkata di seguito.