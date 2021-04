Pordenone, sacerdote va al supermercato e ruba gli integratori alimentari. Beccato alle casse

Un sacerdote è stato sorpreso in un supermercato a rubare. Il prete di fede ortodossa, romeno, di 44 anni, ieri pomeriggio è stato beccato all’interno di un supermercato di Maniago in provincia di Pordenone. La refurtiva? Alcune confezioni di integratori alimentari, che il prelato non aveva appoggiato sul rullo della cassa. Come si legge sul gazzettino.it il sacerdote era già finito sotto l’osservazione del personale dell’A&O, in quanto era emerso dai nastri delle telecamere di videosorveglianza, come il 44enne aveva sottratto oggetti di poco valore, senza pagare la merce una volta arrivato alla cassa.

Sacerdote bloccato alle casse del supermercato

«La nostra preoccupazione era che non si trattasse realmente di un prete. Ma che potesse affiancare al vizietto del furto anche qualche altro reato patrimoniale». Ha fatto sapere la direttrice del punto vendita sporgendo denuncia ai carabinieri.