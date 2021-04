Paura a Capitol Hill: travolge due agenti e scende dall’auto con un coltello. Ci sono feriti (video)

Paura attentato a Washington, dove un’auto ha travolto intenzionalmente due agenti nei pressi delle barriere a difesa di Capitol Hill. Tutta l’area è stata immediatamente chiusa ed è scattato l’allarme sicurezza. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, l’uomo che ha travolto gli agenti sarebbe poi sceso dall’auto con un coltello in mano, ferendo con l’arma uno dei due agenti.

L’allarme per una «minaccia esterna alla sicurezza»

La Capitol police ha parlato, via social, di una «minaccia esterna alla sicurezza», mentre è stato vietato «entrate e uscire dal complesso» del Campidoglio. Personale e deputati, inoltre, sono stati invitati a tenersi «lontani da finestre e porte. Se siete all’esterno – ha avvertito la polizia – cercate riparo». I palazzi del Congresso, comunque, in questi giorni sono pressoché deserti per via della pausa pasquale. Anche il presidente Joe Biden non si trova a Washington, avendo già lasciato la Casa Bianca per Camp David.

L’attacco a Capitol Hill: l’auto contro le barriere

A seguito dell’investimento, vi sarebbe stata anche una sparatoria: la polizia ha aperto il fuoco contro l’uomo, che è rimasto ferito ed è stato arrestato. Poco dopo è morto. Il bilancio complessivo, allo stato attuale, dunque, è di due agenti feriti e l’attentatore deceduto, dopo essere stato portato anche lui in ospedale. In un video diffuso su Twitter, e rilanciato anche dal giornalista della Cnn Aditya Raj Kaul, si vede un’auto infranta contro le barriere protettive e alcuni sanitari che caricano una barella su un’ambulanza. Intanto sul posto è arrivata anche l’Fbi ed è stato visto atterrare un elicottero.