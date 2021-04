“Non dovevate cancellare Masterchef per Filippo”: gli inglesi ingrati se la prendono con la Bbc

Mentre da tutto il mondo arrivano a Londra le condoglianze per la scomparsa del principe Filippo, ricordandone la devozione e il servizio al Paese, in Gran Bretagna la Bbc finisce travolta dalle critiche per aver dato troppo spazio alla notizia della morte del marito della sovrana. E tale è stata la portata delle proteste che la tv pubblica ha deciso di aprire sul proprio sito una sezione apposita per le lamentele.

«Cara Bbc, mi devi due giorni di canone»

Dopo l’annuncio dato ieri mattina da Buckingham Palace, la Bbc ha interrotto la normale programmazione sui suoi due canali televisivi e su quello all news, decidendo di trasmettere solo speciali sul Duca di Edimburgo. La scelta, che tutto sommato appare comprensibile, ha però scatenato le ire di molti telespettatori, rimasti orfani, più che del “bisnonno del Regno Unito”, dei loro programmi preferiti. Primo fra tutti Masterchef, del quale era in programma l’attesissima finale. «Cara Bbc, mi devi due giorni canone», ha scritto uno degli spettatori, mentre c’è stato chi ha sostenuto che una copertura del genere sulla famiglia reale è «qualcosa che uno si può aspettare in Corea del Nord», non in Gran Bretagna.

Le proteste dei telespettatori rimbalzano sui social

Anche sui social è stato un profluvio di critiche, come registrato anche da Indy100, sito collegato ad The Independent. «Cara Bbc, la morte del principe Filippo non è la grande notizia che tu pensi che sia. Non è l’11/9, non è la Brexit, non è l’Irlanda del Nord. È morta una persona anziana. Datti una calmata e prendi un po’ di prospettiva», ha scritto un utente, mentre altri hanno fatto riferimento al Covid, sostenendo che «la Bbc ha parlato di più della morte di una persona che della morte di 150mila persone. Un Paese completamente sotto sopra».

La Bbc apre una pagina di lamentele su Filippo

La Bbc, dal canto suo, ha reagito con un aplomb che più “british” non si può: l ’emittente, infatti, ha aperto sul proprio sito un’apposita sezione per le lamentele sul caso. In un banner piazzato a caratteri cubitali in cima alla pagina si legge: «Morte di Sua altezza reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo – Troppa copertura sulla Bbc». Segue questo messaggio: «Stiamo ricevendo lamentele sull’eccessiva copertura Tv della morte di sua Altezza reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Per favore, inserite il vostro indirizzo email nello spazio sottostante per registrare le lamentele sulla questione. Vi invieremo una risposta della Bbc il prima possibile».