Meloni: “Zingaretti scandaloso. Bar e palestre per lui sono ‘lavoretti'”. Da sotterrarsi (video)

Le parole e il tono paternalistico del governatore del Lazio sono irricevibili. Si era recato dalla Annunziata su Rai3 e deve aver pensato di fare il simpatico, il compassionevole attento ai problemi. Per cui ha affermato di condividere le paure delle persone, “quelli che avevano un “lavoretto” nei bar e nelle palestre. Peggio ancora: Zingaretti insiste e parla di “piccoli professionisti che si erano inventati un lavoro”. Roba da rovesciare i tavoli: con questi “lavoretti” le persone mandano avanti famiglie. Il tono è nauseante, traboccante di disprezzo e puzza sotto il naso. Le persone che si guadagnano da vivere con il sudore della fronte in lavori decorosi e dignitosi non sono più di moda a sinistra. Tutti i dem dovrebbero sentirsi in imbarazzo per queste parole.