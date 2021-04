Ladra di case seriale: nigeriana prende a catenate e a morsi troupe e proprietari. Video sconvolgente

“Ti faccio ammazzare”, poi morsi, catenate sulla testa. Un’aggressione sconvolgente ai danni della troupe di Fuori dal Coro. Mario Giordano ha voluto mostrare il video integrale dell’accaduto: i suoi inviati stavano lavorando a un servizio sull’occupazione di case private, filone d’inchiesta che il conduttore di Rete 4 segue da tempo. In particolare è la casa di una giovane coppia presente in studio ad essere occupata da una donna nigeriana estremamente violenta. Gli operatori la individuano e le pongono domande ricevendo da lee e dal suo compagno colpi con una catena di metallo. “Non avete diritto di farci domande”, ripetono i due comportandosi come i padroni della casa che stanno occupando illegalmente. L’uomo ha poi mandato in frantumi un finestrino dell’auto di servizio della trasmissione. E, per la foga, ha colpito un passante che stava assistendo alla scena. Hanno cominciato a sibilare: “Tu non hai capito chi sono io”, “Io ti faccio ammazzare”, “Io ti ammazzo”, ha detto l’uomo minacciando la giornalista. Necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Il video (qui sotto) è un cazzotto allo stomaco.

Violenza inaudita dell’abusiva nigeriana

Il servizio è stato registrato a Cuneo, in zona IV novembre. “Abbiamo visionato le immagini che sono state acquisite anche dalla polizia: sono impressionanti, una violenza inaudita. Colpi di catena in mezzo alla strada, un’auto sfasciata, la giornalista investita dalle schegge di vetro del finestrino sfondato, con polso e mano sanguinanti”. Il conduttore ha definito quanto successo qualcosa di “impossibile”, “ma la cosa incredibile è che quel signore che avete visto con la catena e quella signora che gridava ‘ti ammazzo’ sono ancora liberi nella casa di due fidanzati che chiedevano aiuto perché sono stati espropriati dalla loro casa”.

Abimbola – questo è il nome dell’abusiva- è una vecchia conoscenza. la redazione di Fuori dal Coro l’ha inseguita anche in altro occupazioni. Ha il vizio delle occupazioni. Gli ospiti in studio sono sconvolti.