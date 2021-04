La popstar Selena Gomez scrive a Mario Draghi. E il tweet “buonista” scatena il putiderio

Selena Gomez scrive al premier Mario Draghi. In un post su Twitter l’artista chiede di domare le dosi extra di vaccino anti-covid in eccesso alle persone che ne hanno più bisogno. «Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte?», si legge. «Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il primo ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino Covid-19 alle persone che ne hanno più bisogno. @Palazzo Chigi. Draghi Possiamo contare su di te?». La popstar ha scritto anche ad altri primi ministri, dallo spagnolo Pedro Sánchez al francese Emmanuel Macron.

Le repliche al post di Selena Gomez

Molte le repliche al post diretto al governo. Chi in inglese, chi in “italo-inglese” e chi in italiano, fanno presente la situazione in Italia. «Ma manco noi abbiamo i vaccini», si legge. «Che diavolo stai dicendo, stiamo ancora vaccinando gli over 70. Anzi, diciamo a Biden di consegnarli all’estero», si legge in un altro post. «Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presidente. Quello good and bono non ci sta più. Maybe riprova next time and sarai più lucky. Your friend Miley Cyrus, lei yes che sapeva lanciare le wrecking ball a quello giusto.», scrive un altro utente.

Un motivo c’è: il “Vax Live”

Qualcuno fa notare il perché di questo tweet di Selena Gomez. La cantante infatti l’8 maggio condurrà un evento, il “Vax Live”, un concerto per riunire il mondo. E chiedere un’equa distribuzione delle dosi di vaccini in tutto il mondo, sul solco dei grandi concerti benefici della storia della musica, dal Live Aid del 1985 al Live 8 del 2005. Si esibiranno star del calibro di Jennifer Lopez, J Balvin, Foo Fighter. «Insieme, chiederemo un’equa distribuzione del vaccino Covid-19 per tutti. Guarderemo le esibizioni delle più grandi star del mondo», si legge sul profilo Instagram dedicato all’iniziativa. L’iniziativa ha il supporto di numerosi leader politici in vari continenti. Ci sono la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Mario Draghi, il premier norvegese Erna Solberg a quello spagnolo Pedro Sanchez.