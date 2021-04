La Morani dice che Boris Johnson ha sbagliato tutto sul Covid e Cruciani la ridicolizza (video)

Non è la prima volta che Alessia Morani si sbilancia in dissertazioni risibili in diretta tv. L’esponente dem stavolta ha trovato pan per focaccia durante Fuori dal coro. Giuseppe Cruciani, infatti, ha risposto per le rime alla Morani, che sentenziava con sicumera su lockdown e politiche anti Covid.

Cruciani zittisce la Morani con i numeri

“Perché dobbiamo riaprire bene, senza dover richiudere? Perché gli stop & go fanno peggio agli imprenditori. Dobbiamo riaprire il prima possibile ma in sicurezza, oppure possiamo fare come sostiene qualcuno senza misure di prevenzione” “Dobbiamo riaprire ma in sicurezza altrimenti finiamo come il Brasile”, ha detto in collegamento da Paolo Del Debbio, la deputata Pd. Una osservazione che Cruciani ha corretto. “Il Brasile in proporzione ha meno morti dell’Italia. E’ inutile che facciamo l’esempio dell’Italia”.

“Lasci perdere”, ribatte sprezzante la Morani. “Lasci perdere? Io non le ho detto che Bolsonaro ha fatto bene le ho riferito dei dati”. Dati che sono sotto gli occhi di tutti. E questo rende l’idea di come stiamo messi. Con poche parole, quindi, Cruciani ridicolizza la Cruciani scatenando la reazione entusiasta di imprenditori e dei ristoratori in collegamento con Fuori dal coro.

La Morani definisce disastrosa la politica iniziale di Londra

Ma è ancora più ridicola la sua presa di posizione quando spiega che Boris Johnson ha sbagliato tutto sulla gestione iniziale sul Coronavirus. Da quale pulpito arriva la predica, quando siamo un esempio negativo in tutto il mondo. E quando la nostra gestione della pandemia è stata disastrosa dal primo giorno. Che ora proprio lei, esponente del partito che è stato al governo dal primo giorno della pandemia fino a oggi, suona imbarazzante e vergognoso. La lezione agli inglesi, che hanno riaperto tutto da giorni, se la poteva davvero risparmiare.