La Meloni smaschera il video della vergogna: le usano tutte per farla sembrare omofoba

Alla fine è successo: il video fake su Giorgia Meloni che riderebbe in maniera sguaiata della legge Zan e perfino dell’aggressione dei due ragazzi che si stavano baciando, ha preso a circolare su internet come se fosse vero . Montato ad arte da Propaganda Live con un intento satirico, il filmato sta invece girando su internet con un intento serissimo: demonizzare la leader di FdI , facendola passare per la più abietta degli omofobi. Tanto che la stessa Meloni è dovuta intervenire sulla vicenda, postando sulla sua pagina Facebook il confronto tra video originale , legato a una sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show, e il video fake di Propaganda Live . «Come manipolano la realtà per accusarti di omofobia», è il titolo del filmato.

«La posizione di Fratelli d’Italia sul ddl Zan sull’omofobia è molto chiara. L’ho espressa chiaramente in Parlamento e tutte le volte che, in tv e nelle interviste, mi hanno chiesto di farlo», ha scritto Meloni a commento dei video, sottolineando che «ho espresso sempre con rispetto le mie idee e ciò che non condivido di quella proposta, senza mai offendere nessuno, tantomeno scherzarci su». «Per questo – ha chiarito – è surreale che in queste ore ci sia chi stia tentando di utilizzare sul web e sui social un video montaggio satirico, andato in onda su Propaganda Live sulla mia partecipazione al Maurizio Costanzo Show, per accusarmi, ancora una volta, di essere omofoba e addirittura di aver riso dell’aggressione di due ragazzi che si baciavano».