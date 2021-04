Italia connessa entro il 2026? Open Fiber: «È un obiettivo alla portata, ma serve l’impegno di tutti»

Una solida alleanza pubblico-privato per centrare l’obiettivo di «connettere l’Italia entro il 2026». A indicare la strada per vincere la sfida di cablare il Paese da qui ai prossimi cinque anni è la Ceo di Open Fiber, Elisabetta Ripa, commentando il piano illustrato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao. «L’obiettivo indicato dal ministro è alla portata, serve però l’impegno di tutti gli attori del mercato pubblici e privati perché non possiamo continuare a essere gli unici che contribuiscono alla realizzazione della rete in fibra in Italia», ha chiarito l’amministratrice delegata di Open Fiber, in un’intervista con Il Sole 24 ore.

«Il ministro è stato chiaro: bisogna collegare tutti con connessioni ad altissima velocità, utilizzando le tecnologie Gigabit anche in vista della nuova comunicazione europea Digital Compass 2030. Open Fiber lo sta già facendo. Abbiamo raggiunto 11,5 milioni di unità immobiliari e ci confermiamo di gran lunga al primo posto in Italia e al terzo in Europa per estensione delle coperture Ftth», ha ricordato Ripa. «Dal nostro ingresso sul mercato, il Paese sta risalendo le classifiche europee sul digitale dopo decenni di assenza di investimenti: in questi 4 anni abbiamo investito oltre 4,3 miliardi di euro per raggiungere questo obiettivo e ne investiremo oltre 1 miliardo all’anno per completare il progetto», ha proseguito.

Dunque, l’obiettivo «è alla portata», ma questo non significa che non ci siano delle criticità da affrontare. A partire dai ritardi. «Prima di tutto è bene ricordare che a causa di alcuni ricorsi, il piano è partito nel 2018, quindi con due anni di ritardo», ha chiarito Ripa, rispondendo a una domanda di Simona Rossitto, che firma l’intervista, sui «ritardi registrati nella stesura della fibra nelle aree bianche dove non c’è interesse del mercato». Ripa quindi ha proseguito ricordando che «una volta avviati ci siamo trovati davanti a un’enorme mole di burocrazia».

Per la Ceo di Open Fiber «le semplificazioni già varate puntano ad agevolare l’ottenimento dei permessi e il governo ha dichiarato di considerare a breve ulteriori, drastiche, misure per accelerare i tempi di posa dell’infrastruttura, anche nell’ottica di un efficace utilizzo del Recovery Fund. Le riforme però devono essere scaricate a terra, e l’implementazione delle semplificazioni sul territorio è ancora deficitaria. Nonostante le difficoltà logistiche dovute alla pandemia, nell’ultimo anno siamo riusciti, comunque, a imprimere un’accelerazione».

Ripa quindi ha rivelato che «l’Italia ha recuperato terreno in Europa anche per quanto riguarda la copertura Ftth delle aree rurali: secondo un’analisi di McKinsey, l’Italia è seconda solo alla Francia sia in termini di copertura (28% vs 31%) sia di crescita nell’ultimo anno per numero di abitazioni coperte in Ftth (+47% vs +59%). Nelle aree di intervento è fondamentale, però, avere la flessibilità di intervenire una volta per tutte anche nelle coperture ancora non realizzate dagli operatori privati».