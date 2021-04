Giornata mondiale dell’autismo, FdI: “Cinquanta milioni in più grazie a una nostra proposta”

“Vorrei che questa giornata non fosse la giornata della tristezza, siamo persone ricche e piene di voglia di vivere. La nostra non è una felicità inferiore agli altri”. Così il presidente della Fondazione italiana per l’autismo, Davide Faraone. Nel giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu riflettori accesi su bisogni e i diritti delle persone nello spettro autistico. Che soffrono di disturbi del neurosviluppo e convivono con un deficit di interazione sociale e dei comunicazione. Accresciuto esponenzialmente dal confinamento dovuto al covid. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.

Autismo, Faraone: colmare la lacuna del dopo scuola

“Un anno a casa è stato pesantissimo. Tanti genitori non sanno come fare. So di bambini autistici col casco in casa per evitare episodi autolesionisti”, racconta Faraone. Il punto nevralgico arriva quando questi ragazzi escono dalla scuola. E rischiano di restare ai margini della società. “Dobbiamo colmare questa lacuna costruendo percorsi lavorativi per queste persone che possono dare molto alla società”, dice il presidente della fondazione per l’autismo.

Casellati: maggiori investimenti al fianco delle famiglie

Le massime cariche dello Stato e il mondo della politica, trasversalmente, scendono in campo. Almeno per un giorno.

“Proteggere ‘i più fragili tra i fragili’ è un valore identitario”, ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Nel nostro Paese le persone affette da autismo sono tante e purtroppo aumentano ogni anno di più. Oggi un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico. Numeri terribili e angosciosi”, ha ricordato la seconda carica dello Stato. Soffermandosi sul calvario che vivono i familiari. Visite, cure e terapie. “Tanto che ‘fragili’, a volte, finiscono per diventare anche i genitori lasciati soli”. L’appello della Casellati è rivolto a un maggiore investimento nelle strutture e nei servizi. Per le famiglie che convivono con queste ‘fragilità’. “Aiutiamo le scuole a garantire percorsi didattici in presenza. Valorizziamo gli insegnanti che hanno fatto del sostegno una vocazione. Solo così potremo migliorare la qualità della vita di queste persone in difficoltà. E le metteremo al riparo da ogni tipo di discriminazione”.

Bianchi: non esiste una società giusta senza una scuola inclusiva

Il ministro dell’Istruzione Bianchi si è soffermato sulle ricadute dovute all’emergenza sanitaria. “Non può esserci una società giusta senza una scuola inclusiva. Il nostro Paese ha una legislazione avanzata da questo punto di vista, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il nostro sistema di istruzione. Per non lasciare indietro nessuno”.

Il videomessaggio di Giorgia Meloni

In un videomessaggio Giorgia Meloni ha ricordato che l’autismo non riguarda solo bambini. Ma anche adolescenti e adulti. “Per Fratelli d’Italia le strade da percorrere sono due. La ricerca scientifica e il sostegno sociale e sanitario. Serve un investimento nella ricerca di qualità. Anche per difendere le famiglie da terapie strampalate e gente senza scrupoli. E un impegno a 360 gradi per costruire una rete di protezione e servizi efficienti ed efficaci”, ha detto la leader di FdI. Ricordando l’aumento di 50 milioni di euro nella manovra da destinare al fondo per l’autismo su proposta di FdI. Votato all’unanimità. “Una piccola ma grande vittoria di cui andiamo orgogliosi”.

Tante le iniziative per onorare la Giornata mondiale dell’autismo. Per l’occasione è stato rinnovato il sito Osservatorio nazionale. Per ai cittadini una mappa semplice e accessibile di tutti i servizi. Garantire ai professionisti la consultazione delle linee guida. E delle informazioni scientifiche. Condividere i percorsi per il riconoscimento precoce e i trattamenti.