FdI ai cittadini: «Fate sentire la vostra voce, firmate la petizione per la sfiducia a Speranza»

«La gestione della crisi è stata un disastro, firma anche tu per chiedere la sfiducia per Speranza». FdI lancia la raccolta firme per una petizione popolare in supporto alla mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, già presentata nei giorni scorsi alla Camera. Da tempo, il partito guidato da Giorgia Meloni denuncia l’incompetenza e l’inadeguatezza di Speranza in quel ruolo, soprattutto in questo momento storico. E ora, dopo averne dato conto in Parlamento, chiede ai cittadini di far sentire anche direttamente la loro voce, che invece la sinistra, Pd in testa, vorrebbe zittire.

FdI dà voce agli italiani

«Buona parte degli italiani non vuole Speranza come ministro della Salute. Avranno il diritto di essere rappresentati da qualcuno in Parlamento, caro Letta?», si legge in un post sulla pagina Facebook del partito che replica al segretario Pd che aveva bollato la mozione di sfiducia come «una vergogna». Un caso sul quale era subito intervenuta Giorgia Meloni, sottolineando che la «vergogna» è stata semmai la gestione Speranza della pandemia, caratterizzata da omissioni, bugie ed errori che, come sottolineato ancora da FdI, «hanno aggravato le difficoltà degli italiani per la pandemia». E, come scritto nella stessa mozione di sfiducia, hanno inciso anche sul numero di vite perse.

Meloni: «Non è lesa maestà»

«Leggo imbarazzanti ricostruzioni e critiche rivolte verso la mozione di Fratelli d’Italia per sfiduciare il ministro Speranza, quasi come se chiedere democraticamente la rimozione di un ministro fosse lesa maestà. Mi aiutate a dimostrare a questa sinistra che c’è una parte consistente di italiani che, dopo tutti i disastri nella gestione della pandemia, non vuole più che Speranza continui ad occuparsi della loro salute?», ha commentato poi Meloni sulla sua pagina Facebook.

Dove firmare la petizione per la sfiducia a Speranza

«Firmate e fate firmare la petizione in sostegno della nostra mozione di sfiducia a Speranza», è stato quindi l’invito della leader di FdI agli italiani. La mozione può essere firmata sul sito SfiduciamoSperanza.it.