È online MyGlam.it, il nuovo magazine che parla del mondo tutto “al femminile”

Il nuovo portale d’informazione online MyGlam.it nasce per raccontare l’universo femminile nelle sue tante sfaccettature, e molto di più.

Un punto di riferimento per tutte le donne che vogliono informarsi, cercare idee, ispirazioni, suggerimenti, ma anche intrattenersi con gossip e curiosità su tutti i personaggi del mondo dello spettacolo e le news del momento.

Su MyGlam.it troviamo tutti gli ambiti che possono interessare le donne di oggi: lifestyle, beauty, mondo mamma, ma anche spettacolo, celebrities e ultime news, sono queste le sezioni del portale, dove informarsi, intrattenersi e lasciarsi ispirare.

Si comincia dalla sezione lifestyle, con gli articoli che contengono varie rubriche che trattano diversi argomenti: ambiente, casa, idee di arredamento, cultura, tendenze, etc. Insomma, lifestyle è il modo in cui una persona vive e, in questa sezione si racconta l’arte del vivere bene, dove le donne possono trarre ispirazione per costruire il proprio stile di vita, la propria visione del mondo.

Tutti i consigli per essere in ordine e perfette in ogni occasione, si possono trovare invece nella sezione beauty. Qui si condividono i consigli su make-up e bellezza per aiutare le donne a prendersi cura di sé e del proprio corpo, perché oltre alla cura della mente anche la cura quotidiana del corpo è essenziale per la salute ed il benessere psico-fisico. In questa sezione si parla di skincare routine, make-up per ogni evento, trattamenti per capelli, acconciature, ma anche unghie e tips su cosmetici e prodotti da utilizzare nella vita di tutti i giorni, in base al proprio tipo di pelle. Con un occhio di riguardo a trattamenti naturali e bio.

Nella sezione mamme si approfondiscono gli argomenti legati al mondo della maternità, pensata per chi sta per diventare mamma, ma anche per chi lo è già da tempo. Per prendersi cura dei figli e della propria famiglia, si possono trovare articoli con suggerimenti e spunti di riflessione legati ai neonati, alla gravidanza, al parto, ai bambini, agli adolescenti, all’educazione dei figli e al rapporto con i genitori. Un punto di incontro per le donne, che sono anche mamme, per scambiarsi idee e consigli su come affrontare la maternità o comportarsi con i propri figli e condividere insieme la gioia della vita!

Per chi desidera trovare il tempo di un po’ di svago e leggerezza, non mancano le sezioni dedicate a spettacolo, celebrities e ultime news. Con anticipazioni e notizie legate al mondo dello spettacolo e della tv, approfondimenti sulla vita dei personaggi famosi di tv e web, news per restare sempre aggiornati su gossip e indiscrezioni del momento.

MyGlam.it nasce per le donne e racconta per loro, perché ha ragione Oscar Wilde, quando diceva: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.”

(Foto di Anthony Shkraba da Pexels)