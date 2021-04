Droga, FdI raccoglie la provocazione della Dadone: «Facciamo il test. Lo faccia anche lei»

I parlamentari di FdI ci stanno: faranno il test anti droga proposto provocatoriamente dal ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, sui social e nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. E rilanciano, invitando la stessa Dadone, che si era lamentata di non aver ricevuto risposte, a fare altrettanto.

«Giovedì 29 aprile i parlamentari di FdI effettueranno un test antidroga a piazza di Montecitorio, a partire dalla tarda mattinata. Invitiamo il ministro alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone e i suoi colleghi del M5S a fare lo stesso», si legge in una dei presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, e del responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

FdI è stato in prima fila nel criticare la scelta di Mario Draghi di affidare la delega alla droga all’antiproibizionista Dadone. Una presa di posizione, quella del partito di Giorgia Meloni, che ha infastidito così tanto il ministro da farle pensare che fosse una buona mossa provare a giocare al “gatto e al topo”. «Sono stata attaccata per le mie posizioni antiproibizioniste da molti esponenti di destra. Qualcuno vuole farmi passare per drogata? Dimostriamo coerenza ai giovani, facciamo un bel test antidroga io e i parlamentari proibizionisti, diamo un segnale di coerenza ai giovani», ha cinguettato Dadone qualche giorno fa, per poi riproporre l’invito a Un giorno da pecora e lamentarsi, il giorno dopo, del fatto che «nessuno ha risposto». Ecco, ora la risposta c’è. E chiama in causa anche la Dadone. Risponderà?