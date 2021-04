Donazzan “ricorda i nazisti”. Ma è una balla della dem Moretti. In realtà si era recata alla foiba di Lusiana

“Proprio in questo anno così difficile per la nostra Nazione, il senso della nostra presenza si riempie di maggiore significato” è stato il commento dell’Assessore regionale Elena Donazzan a margine della Santa Messa, “abbiamo bisogno di ritrovare serenità e di lavorare per il bene della nostra Patria, ciascuno con la propria storia personale e familiare, ciascuno con le proprie differenze politiche, ma uniti su quelle azioni che servono a difendere e ad aiutare l’Italia”.

“Da italiani siamo chiamati una volta per tutte a compiere un autentico salto di qualità culturale” sottolineava ancora Donazzan “consegnando definitivamente alla storia quei fatti che videro i nostri connazionali sacrificare la propria vita chi per l’onore d’Italia, chi per la libertà, ma con pari dignità”.