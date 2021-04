Denise, spunta una nuova foto: Barbara D’Urso e un messaggio su Tik Tok riaccendono la speranza

Denise Pipitone, spunta una nuova foto. E la speranza si riaccende. Archiviato il vergognoso caso della tv russa. Del millantato scoop sul ritrovamento della ragazza, riferito alla giovane Olesya, la nostra tv lancia nuove rivelazioni sul caso. E da Federica Panicucci – già il 12 aprile – a Barbara D’Urso ieri, è caccia all’ultima indiscrezione. Intanto però, non mollare la presa e continuare a cercare nuove tracce e indiscrezioni funziona: e non solo per riaccendere le luci sulla vicenda in tv…

Denise, spunta una nuova foto: la tv la rilancia

Dunque, ieri a Pomeriggio cinque, con una cautela che tradisce comunque ottimismo, Barbara d’Urso mostra alle telecamere una nuova foto di una bambina in un campo rom che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. Un’immagine diffusa in tv dal contenitore pomeridiano di Canale 5, ma – come ha tenuto a specificare in diretta la sua conduttrice – è stata pubblicata in un tweet dell’avvocato della mamma Piera Maggio: Giacomo Frazzitta. Secondo quanto riferito proprio dalla d’Urso, allora, la foto sarebbe stata scattata in un campo nomadi in Slovacchia. E la somiglianza con la piccola Denise è davvero impressionante. Della foto, però, si conosce poco. E al momento non si sa neppure quando sia stata scattata. E, soprattutto, se il periodo possa coincidere con quello della scomparsa di Denise.

Una segnalazione da Tik Tok riaccende la speranza?

Nel frattempo, però, i telespettatori aguzzano l’ingegno e cominciano a scandagliare ipotesi e congetture. A tentare confronti e a trovare riscontri. Il taglio degli occhi. Lo sguardo corrucciato della piccola. Il profilo e la possibile coincidenza dei tempi. Quando da Tik Tok, arriva un altro messaggio, tempestivamente rilanciato da vari siti. Tra i vari, quello di Leggo, riporta: «Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Spagna. Una nuova segnalazione sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, arriva dai social. Da una cantautrice siciliana che si chiama Denise Manno che riporta quello che una sua follower le ha mostrato su TikTok». Ossia: «Grazie ad una mia follower – scrive la cantante – ho posato l’occhio su una ragazza che vive in Spagna a Málaga. Si chiama Denise. Ha 20 anni e somiglia molto a Denise Pipitone. Ha postato un video tempo fa su Tiktok scrivendo: “Non so chi mi ha creato. Ma chi l’ha fatto mi ha illuso”. E in più posta spesso video tutorial su come fare le pizzette: piatto tipico italiano. Strano da una ragazza spagnola no?».

Intanto, l’avvocato Frazzitta si affida al web: e rilancia il tweet di un utente

Il web e la tv mormorano. Intanto da Piera Maggio e il suo legale, Giacomo Frazzitta, per ora tutto tace. Se si eccettua il ri-tweet dell’avvocato che, 13 ore, sul social ha rilanciato un messaggio che recita: «Aiutateci a diffondere l’immagine di Denise in modo capillare. Diffondete nel web. Non fermiamoci». Perché la speranza – come l’attenzione per le foto e le possibili indiscrezioni arrivate nelle ultime ore confermano – e che ora si rinfocola, ha almeno il pregio di far riaccendere i riflettori sul caso. E magari arrivare, dopo 17 anni, a qualcosa di più concreto...

#DenisePipitone, un caso irrisolto dopo 17 anni: spunta una foto misteriosa. E’ Denise la bimba nella foto?#Mattino5 pic.twitter.com/LVBTfVsY2g

— Mattino5 (@mattino5) April 12, 2021