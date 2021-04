Covid, spiragli di ottimismo: calano i morti e i positivi. Il tasso di contagio scende al 4,6%

Piccoli segnali di speranza. I dati del quotidiano bollettino Covid oggi sono in leggero miglioramento. Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattr’ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943. Sono invece 310 le vittime (ieri 429). I tamponi tra antigenici e molecolari effettuati sono stati 331.734. In aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 327.704. Il tasso di positività scende al 4,6% (4,86 quello di ieri). Lombardia e Campania le regioni col più alto numero di casi.

Covid, 163 ingressi nelle terapie intensive

Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 26 unità rispetto a ieri. Mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 163 (ieri 199). I ricoverati con sintomi diminuiscono di 643 unità.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.857.443, i morti 116.676. Gli attualmente positivi sono 505.308 (-1.430 rispetto a ieri). Mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.235.459 (+16.484). In isolamento domiciliare ci sono 477.868 persone (-761 rispetto a ieri).

Covid, i dati regione per regione

Sono 2.546 i nuovi contagi da Covid in Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 74 morti. I guariti sono stati 2.006 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 696, Varese a 410 e Brescia a 282. Mentre dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 357.231 casi di positività, 1.076 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.416 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,5%. Purtroppo, si registrano 30 nuovi decessi.

Covid, Puglia: 1525 nuovi contagi

Sono 1.525 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 17 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 11 morti. Lievemente diminuito il numero di nuovi casi positivi al Covid 19 rispetto a ieri, a fronte di una decrescita dei test. Il numero dei morti è invece drasticamente calato (di un quinto). Sempre consistente il numero dei nuovi guariti mentre diminuiscono ancora, seppure di poco, gli attuali positivi. Tornano a crescere i pazienti ricoverati, anche in questo caso lievemente.

Nel Lazio 1.378 nuovi contagi

Sono 1.378 i contagi da coronavirus nel Lazio. Da ieri, registrati altri 25 morti. A Roma segnalati 700 nuovi casi. Nel dettaglio, “su oltre 15mila tamponi (-1.986) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 1.378 casi positivi (-96), 25 i decessi (-14) e +1.538 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700». Lo dice l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

«Nelle province si registrano 332 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore», aggiunge. A Latina 169 contagi e 4 morti. A Frosinone 80 nuovi casi e 6 decessi. A Viterbo 44 positivi, a Rieti sono 39.

Casi in Campania

Sono 2.232 i contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 17 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, segnalati altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, 1.471 sono asintomatici e 761 sintomatici. I tamponi molecolari effettuati sono 22.075. Tra i decessi, 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza. I pazienti in terapia intensiva sono 145, quelli in area non critica sono 1.532.

Contagi in Toscana