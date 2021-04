Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo “Spallanzani”. I medici: è in discrete condizioni

Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani per Covid. L’ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dell’equipe azzurra. Il ricovero è avvenuto nella serata di ieri. Il caso ha voluto che la prima uscita dell’ex-capitano della Roma con l’Italia, dopo aver siglato un accordo con la Figc, coincidesse con l’insorgere di un focolaio di Covid nella Nazionale.

De Rossi è nello staff della Nazionale

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il campione del mondo avrebbe contratto una polmonite, ma le sue condizioni sono discrete. Il focolaio di Covid nella Nazionale sarebbe emerso durante gli impegni degli Azzurri per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Oltre ai tre collaboratori di Mancini, il contagio ha colpito anche dodici calciatori. Tra questi, gli iuventini Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi e l’atalantino Matteo Pessina. A consigliare il ricovero di De Rossi presso lo Spallanzani è stato il persistere dei sintomi. Le sue condizioni, tuttavia, non preoccupano i sanitari.

Per la “Maggica” amore infinito

Pur passato al Boca Junior e ora in Nazionale, resta la “maggica” Roma il grande amore di De Rossi. I tifosi giallorossi ancora ne ricordano la promessa formulata a pochi giorni dall’addio al club capitolino per volare al Boca. «Mi ritroverete in Curva Sud a tifare al derby contro la Lazio». Parola mantenuta. Per farlo si sottopose a una seduta di “trucco e parrucco” qualche ora prima della partita. Per assistere in incognito.