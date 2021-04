Angela Da Mondello al delirio: si crede una star e quando le chiedono di Lele Mora… (video)

Spettacolo ridicolo e indecoroso all’emittente Tv Campane dove Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, è stata al centro di un’accesa e surreale discussione insieme ad altre chiassose ospiti. La donna siciliana, diventata “famosa” per aver detto durante un’intervista che non ci fosse il Covid, di recente ha puntato il dito contro Barbara D’Urso, accusandola di averle rovinato la vita. Eppure fu “grazie” all’intervista della conduttrice di Canale 5 se Angela da Mondello è diventata suo malgrado un “personaggio”. Sfuggendo a un più decoroso aninimato. L’intervista nella quale la Chianello rese “eterno” il grido di battaglia dalle spiagge siciliane – “Non ce n’è Coviddi” – infatti, è stata fatta proprio da un’inviata della D’Urso. Il web a volte crea personaggi di cui non si sente la mancanza. E anche la tv gli dà man forte.

Angela da Mondello, il delirio in tv

A Tv Campane Angela da Mondello ha dato spettacolo – si fa per dire- tra uno sproloquio e l’altro, parlando della sua inaspettata popolarità. Ma nel corso della trasmissione ci sono state anche domande scomode che la donna non ha preso bene, soprattutto quando si è parlato di meritocrazia. Soprattutto uno degli ospiti ha rilevato che in fondo Angela non avrebbe doti particolari che le consentano di restare ancora sulla cresta dell’onda. Apriti cielo. Ha minacciato più volte di andarsene. ma poi si è seduta di nuovo platealmente.

Angela da Mondello punta nel vivo

Invece ha preso e se ne è andata quando il conduttore ha introdotto il discorso sul suo presunto contratto firmato con Lele Mora. Lei non ha voluto rispondere e gli ospiti si sono spazientiti di queto comportamento bizzoso, manco fosse Wanda Osiris. Così hanno abbandonato lo studio e la stessa Angela ha lasciato la sua postazione in segno di polemica.

Appena sente Lele Mora si infuria

Non prima di avere attaccato una delle ospiti dicendole: Vieni a Palermo che ti faccio fare la posteggiatrice, che solo quello puoi fare”. Dopo pochi minuti ha abbandonato lo studio, fortemente risentita. Tempo fa infatti, rivelò di essere stata “ingannata”, o almeno così lamentava, dall’agente Lele Mora con cui racconta di avere firmato un contratto. A quanto pare i patti non erano chiari: “Mi ha assicurato che avremmo lavorato insieme ma non è stato così. Non voglio più avere nulla a che fare con lui – disse la donna a Gossipetv.it -. Io volevo solo lavorare in modo onesto, ho sempre fatto la casalinga e non sapevo nulla del mondo della tv, ma il nome di Lele Mora è molto noto e così mi sono fidata”. A quanto pare il successo non la disturbava poi troppo.