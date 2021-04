Anche i re piangono: ai funerali del principe Filippo le lacrime della Regina emozionano il web

Hanno fatto il giro del mondo e probabilmente entreranno nella storia, le immagini dalla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. La regina Elisabetta II seduta, da sola, vestita di nero, con indosso cappello e mascherina e la testa chinata. Le lacrime della Regina, ai funerali del marito, il principe Filippo, morto il 9 aprile all’età di 99 anni, hanno emozionato anche il popolo dei Social.

Come riporta la Bbc, nel Regno Unito, “Queen” è stato uno dei termini che ha generato il maggior numero di post su Twitter durante il funerale, con oltre 180.000 menzioni. Molti utenti si sono detti tristi nel vedere l’immagine e hanno inviato messaggi di sostegno alla Regina. Alcuni di loro hanno ricordato le loro famiglie isolate a causa della pandemia.

«Vedere la regina così rimpicciolita nella cappella mi ha spezzato il cuore. La sua postura mi ha ricordato mia madre. È morta all’età di 92 anni a novembre. I funerali di allontanamento sociale sono così dolorosi “, ha detto l’utente Vexentrix.

“Le lacrime della Regina ci rendono vicini”

Le lacrime della regina hanno emozionato anche gli utenti più smaliziati. “Vedere Sua Maestà seduta lì da sola mentre ascoltavamo God Save The Queen mi ha fatto piangere”, ha scritto Helen Maidiotis. “Ci poteva essere un’immagine più straziante della regina? La crudele separazione e la solitudine vissute da tanti in questa pandemia, che ora affronta la donna più famosa del mondo quando ha salutato il marito per 73 anni. Semplicemente devastante “, ha commentato il giornalista britannico Piers Morgan.

A causa della pandemia, i membri della famiglia di Filippo si sono seduti separati gli uni dagli altri nella cappella. Le regole del Regno Unito impongono che le persone che vivono in case diverse debbano mantenere il distanziamento sociale. In questo modo, le coppie sono state in grado di stare fianco a fianco, ma la regina, ora vedova, è stata isolata dai propri cari a due sedie di distanza. C’erano solo 30 ospiti in loco, oltre a dipendenti, musicisti e religiosi.

La Regina è vaccinata ma dà l’esempio con mascherina e distanziamento

La Regina Elisabetta, 94 anni, è già stata vaccinata con entrambe le dosi, ma anche le persone immuni dovrebbero continuare a stare attente ed evitare il sovraffollamento. La famiglia reale non indossava mascherine durante il corteo funebre all’aperto, ma le ha indossate quando è entrata nella cappella.

Il principe Filippo è morto il 9 aprile, all’età di 99 anni. La causa della morte non è stata segnalata. Il suo funerale si è tenuto al Castello di Windsor, con gli onori militari. Filippo ha combattuto nella seconda guerra mondiale ed era sposato con Elisabetta dal 1947.

Filippo ci ha arricchito di “gentilezza, umorismo e umanità”

A trasportare il feretro è stata la Land Rover che lo stesso duca ha contribuito a progettare. A officiare il rito, l’arciprete di Windsor, David Conner. La lunga vita di Filippo “è stata una benedizione per noi” e “le nostre vite sono state arricchite”, ha detto Conner all’inizio della cerimonia. “Siamo qui oggi nella Cappella di San Giorgio per consegnare nelle mani di Dio l’anima del suo servo, il principe Filippo, duca di Edimburgo. Con in cuori grati, ricordiamo i tanti modi in cui la sua lunga vita è stata per noi una benedizione. Siamo stati ispirati dalla sua incrollabile fedeltà alla regina, dal suo servizio alla nazione e al Commonwealth, dal suo coraggio, dalla sua forza e fede”, ha proseguito l’arciprete di Windsor. “Le nostre vite sono state arricchite dalle sfide che ci ha posto, dalla sua gentilezza, dal suo umorismo e dalla sua umanità. Per questo preghiamo Dio che ci dia la grazia di seguire il suo esempio e che, col nostro fratello Filippo, alla fine possiamo conoscere le gioie della vita eterna”, ha detto ancora Conner.