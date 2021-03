Si lavora per capire se ci sia un nesso tra alcune morti e i lotti di vaccino AstraZeneza bloccati in Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, il numero ABV5300, ma distribuito anche in Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia. Ma soprattutto, in Italia, si cerca di capire se quel lotto Astrazeneca sospettato di aver ucciso due persone in Sicilia sia ancora in circolazione, il lotto ABV2856, che oggi ha fatto decidere ai militari che stavano vaccinando i professori di Cosenza, di bloccare le vaccinazioni. Facile immaginare che la stessa cosa potrebbe accadere in altre città della Calabria e forse nel resto d’Italia. Ma attenzione: le vaccinazioni in sè non sono a rischio e proseguono, rassicura l’Ema, nel mirino ci sono sono dei lotti eventualmente adulterati.

Dieci indagati per i morti dopo il vaccino AstraZeneca in Sicilia

Finora, i casi di morti sospette, in Italia, sono due. Un fascicolo senza indagati, al momento, è stato aperto dalla Procura di Catania che ipotizza l’omicidio colposo, in merito al decesso di Davide Villa, 50 anni, agente di polizia di Catania, morto 12 giorni dopo l’inoculazione del vaccino anti covid. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nas di Catania. All’agente era stata somministrata una dose proveniente dallo stesso lotto di cui l’Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale. L’inchiesta è stata aperta su notizie di stampa. I magistrati visiteranno l’Asp di Siracusa, il reparto medico della base militare della Marina nel quale è stato somministrato il vaccino. Domani si svolgerà l’autopsia.

L’apertura dell’indagine è scattata a poche ore dalla morte del sottufficiale Stefano Paternò (nella foto in alto), anch’egli deceduto dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid, sul quale anche si sta indagando, con l’invio di ispettori, da parte del ministero della Salute. In entrambi i casi le cause del decesso sarebbero legate alle trombosi come conseguenze dell’iniezione. In seguito alla morte di Paternò e a quella avvenuta in precedenza di un poliziotto, l’Aifa, Autorità italiana del farmaco, ha sospeso il lotto con cui i due uomini erano stati vaccinati, come già era accaduto in Danimarca, Austria e Norvegia.