Tragedia nel cuore di Roma. Appartamento in fiamme: si getta dalla finestra e muore sul colpo

Tragedia a Roma, nel quartiere storico di Campo de ‘Fiori. Appartamento in fiamme, si getta dalla finestra e muore sul colpo. In preda al panico per le fiamme divampate in casa, in via Monserrato a Roma, una donna si è lanciata dalla finestra. Inutili i soccorsi e la rianimazione. La donna, di 74 anni, è morta per lo schianto al suolo. Il suo cadavere è stato ritrovato nel cortile. Dalle prime notizie ancora da confermare si tratterebbe di una pittrice.

Roma, finisce in tragedia il rogo in un appartamento

La donna viveva lì assieme al marito e avrebbe provato in tutti i modi a scappare. Poi ha cercato una via di fuga disperata lanciandosi da una delle finestre. Dal momento che il fuoco e il fumo avevano reso inaccessibile la porta d’ingresso.

L’incendio, nell’appartamento al terzo piano dello stabile di 5 piani, è scoppiato intorno alle 8,30 di questa mattina. Purtroppo anche il marito è in condizioni gravi per le ustioni riportare. L’uomo, più giovane della vittima, 67 anni, è stato portato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Fatale il lancio dalla finestra della donna in preda alle fiamme

Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco. Che sono riusciti a domare il rogo. Lo stabile è andato praticamente distrutto. I poliziotti dei commissariati Celio e Trevi hanno messo subito in sicurezza la zona circostante. Transennata ai passanti la strada da piazza Santa Caterina della Rota. Evacuato l’intero stabile, al momento una ventina gli inquilini si trovano in strada. In preda alla paura. Sconosciute per ora le cause dell’incidente finito in tragedia. Aperta un’ indagine per cercare di capire che cosa possa avere dato origine all’incendio