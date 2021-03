Sondaggio, per il 53% degli italiani è Giorgia Meloni la donna con maggior peso politico

È l’unica donna leader di partito in circolazione, ma è anche percepita come quella dotata di maggior peso politico. Parliamo, com’è chiaro, di Giorgia Meloni. Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, la presidente di Fratelli d’Italia stacca, e di molto, tutte le altre in classifica, ottenendo la preferenza del 53 per cento degli intervistati. Basti pensare che chi la segue nella graduatoria – Emma Bonino – racimola appena il il 18 per cento. È di tutta evidenza che a giocare in favore della Meloni è la sua carica di leader di partito, con le ricadute che tale condizione comporta sotto il profilo mediatico. Ma è altrettanto vero che questo da solo non basta a giustificare il distacco dalle altre.

Spazio su tv e giornali trova in abbondanza anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Ma l’ex-prefetto è solo terzo con il 16 per cento. Subito dopo, tra le donne con maggior autorevolezza e peso politico il sondaggio trova la seconda carica dello Stato: Maria Elisabetta Alberti Casellati. Per l’attuale presidente del Senato hanno votato 15 intervistati su cento. A pari merito, attestate sul 7 per cento, troviamo invece Maria Elena Boschi e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Quest’ultima, prima della nomina a Guardasigilli, è stata la prima donna a rivestire il ruolo di presidente della Corte Costituzionale.

Si ferma invece al 5 per cento Mara Carfagna, in ripresa di popolarità dopo che Draghi l’ha chiamata alla guida del ministero per il Sud. Appena un gradino più sotto – al quattro – s’incontrano Debora Serracchiani, del Pd, e la ministra forzista per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. La foto con i tacchi a spillo rossi e le gambe sdraiate sulla scrivania non ha portato bene alla ministra Fabiana Dadone: nel sondaggio divide solo il due per cento con la collega Elena Bonetti. Altre ministre, come Erika Stefani e Cristina Messa si fermano all’uno per cento.