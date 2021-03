Sanremo 2021, piove sul bagnato: anche Simona Ventura positiva al Covid, salta la finale

“Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al covid”. Lo ha detto in conferenza stampa il conduttore del festival di Sanremo Amadeus. “Grazie a Dio sta bene. E’ un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto”, ha aggiunto.

Ecco perché Simona Ventura positiva al Covid sarà l’ultima defezione

“Io ero felice di avere Simona al mio fianco, e di portarla a rivivere la magia che ha solo il festival di Sanremo dopo tanti anni, ma purtroppo come vedete dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato”, ha detto Amadeus. “Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Simona, la cosa più importante è che stia bene e che torni presto a lavorare. Ti abbraccio forte e magari accadrà un’altra volta che faremo una cosa insieme. Ti vogliamo bene”, ha concluso.

Simona Ventura è solo l’ultima delle vittime del Covid al festival di Sanremo. Hanno iniziato gli Extraliscio, con uno dei loro componenti positivi al tampone. Una positività che fortunatamente per la band in gara, è rientrata giusto in tempo per la kermesse. Subito dopo è toccato a un componente dello staff di Irama. In questo caso, Amadeus ha imposto una deroga al regolamento, con il placet dei discografici, per far concorrere il cantante toscano in “smart work”. Dato che la sua canzone è una delle più apprezzate del Festival, non è esclusa la clamorosa eventualità di una vittoria a distanza. A quel punto il premio gli arriverà tramite corriere? Anche un’altra star di questa kermesse ha rischiato di saltare all’ultimo momento. Elodie aveva una sua ballerina positiva al Covid. Per fortuna, positività rientrata. Pericolo scambato anche per la Beyonce romana, come è stata rapidamente battezzata la bella e apprezzatissima signorina Patrizi.

“Altri ritiri dal Festival di Sanremo sono esclusi”

Tuttavia, sul fronte delle norme anti Covid, ormai il Festival ha superato il peggio. “Oggi possiamo dire che è scongiurato il rischio di altri ritiri” dei cantanti in gara, perché gli esiti degli ultimi controlli sono tutti ok e siamo coperti fino a domenica. Quindi Irama rimarrà l’unico a partecipare da remoto”. Lo ha sottolineato il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, nella conferenza stampa quotidiana del Festival di Sanremo.