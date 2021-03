Roma, tensione al Pigneto: ruba portafogli e la gente vuole linciarlo. Lo salvano i carabinieri

Alta tensione a Roma. Dopo il tentativo di linciaggio a Castelverde, un altro tentativo di linciaggio. Questa volta al Pigneto. Un uomo è stato inseguito dai cittadini inferociti. Solo l’intervento dei carabinieri l’hanno salvato dal linciaggio. Aveva derubato una donna nel pieno del pomeriggio.

Il furto al Pigneto

La vittima del furto, una 62enne che stava camminando per strada. Con uno stratagemma il malvivente l’ha distratta e le ha rubato il portafogli. Pensava di avercela fatta ma non ha tenuto conto della reazione della signora. La 62enne, infatti, ha provato a rincorrerlo e ha chiesto aiuto ai cittadini che si trovavano in quel momento nella strada del V Municipio.

L’inseguimento da parte dei residenti

L’allarme ha trovato la pronta risposta dei residenti del Pigneto che hanno iniziato a inseguire l’uomo. A salvarlo dal linciaggio i carabinieri della Stazione Roma Torpignattara già presenti sul luogo in seguito all’incremento dei controlli staordinari. Bloccato dai carabinieri,