Renzi vola in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1. Polemiche di fuoco: «Deve vergognarsi»

Matteo Renzi in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrain, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.

Renzi al Gp in Bahrain, il web lo travolge La foto ha alimentato polemiche social per la presenza del leader di Renzi nel paddock. Molti utenti accusano il senatore di Italia Viva di essere volato nel Paese Mediorientale nonostante le restrizioni in vigore in Italia. «E gli italiani in zona rossa…», scrive un utente. C’è chi fa dell’ironia: «Un chiaro e ignobile fotomontaggio. Il nostro vero Matteo Renzi si è serenamente ritirato dalla vita pubblica dopo avere perso il Referendum costituzionale del 2016». E chi osserva: «La politica italiana al servizio del made in Italy anche stavolta???». C’è anche chi lo difende: «Matteo sei mitico! Intanto tu giri il mondo, sei ammirato per le tue idee! Qui rosicano! Fregatene!».

La replica dell’ufficio stampa di Renzi

Tramite il suo ufficio stampa Renzi fa sapere che «è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act». «Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente», sottolinea ancora l’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio. Nelle scorse settimane l’ex presidente del Consiglio è stato al centro di polemiche per i suoi viaggi negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita , dove ha partecipato a un incontro con il principe Bin Salman. Poi il viaggio in Senegal

«Atteggiamento inaccettabile»

Sul caso si scatena anche il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli: «Mentre gli italiani si trovano in lockdown e non possono uscire dai loro comuni se non per tre motivi espressamente previsti dal Dpcm: motivi di salute, di lavoro o ritorno presso propria residenza o domicilio il senatore Matteo Renzi va nel Bahrein a vedere il gran premio di formula 1». E poi aggiunge: «Abbiamo la popolazione italiana che vive da mesi un duro lockdown, sono vietati gli spostamenti tra regioni e in alcuni casi anche tra i comuni, e Renzi invece di dare l’esempio prende l’aereo per andare a vedere il Gp di formula 1. Questo atteggiamento da parte di Renzi è semplicemente inaccettabile e indifferente dei sacrifici degli italiani che ricorda il marchese del Grillo».