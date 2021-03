Paga gli stipendi ai 60 dipendenti nonostante il lockdown: ristoratrice napoletana premiata dalla Coldiretti

Ha difeso i suoi sessanta dipendenti che aspettavano invano la cassa integrazione, pagando gli stipendi nonostante la chiusura del suo ristorante. Con questa motivazione Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania hanno deciso di scegliere la ristoratrice napoletana Assunta Pacifico – titolare del noto “‘A Figlia d’’o Marenaro” – come testimonial regionale dell’iniziativa nazionale #solodalcuore. Lo rende noto un comunicato stampa della Coldiretti Campania, in occasione dell’8 marzo.

L’iniziativa di Coldiretti Campania per l’8 marzo

La mobilitazione di solidarietà coinvolge le imprenditrici agricole, impegnate a raccogliere fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità. Nonché di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan. La consegna del cuore di seta alla signora Pacifico si è tenuta al Mercato Campagna Amica San Paolo di Fuorigrotta. Hanno partecipato il direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda e Flavia Sorrentino, coordinatrice del progetto “Il Grand Tour delle Eccellenze produttive della provincia di Napoli. Percorsi turistici/culturali tra agricoltura ed artigianato”.

“Assunta Pacifico un esempio per le imprenditrici italiane”

«In occasione della “Giornata delle Donne” è importante ricordare chi fra loro, giorno dopo giorno, con fatica, impegno, passione e sacrifici contribuisce a rendere il mondo un posto migliore». Lo scrive su Facebook, Flavia Sorrentino. «Una di queste – prosegue il post – è Assunta Pacifico. Imprenditrice napoletana che nei complicatissimi mesi di pandemia non ha mai lasciato soli i suoi dipendenti. Assunta Pacifico, con la sua forza, racconta una storia di professionalità e solidarietà di cui essere orgogliosi. Un esempio che invita a non arrendersi di fronte alle difficoltà, affrontandole con dignità e a muso duro, aspettando che passi la tempesta e torni finalmente il sereno».

Chi è la ristoratrice napoletana premiata