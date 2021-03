Non solo Scanzi: nella rossa Toscana pochi vaccini agli anziani ma è record per giudici e avvocati (video)

Altro che Lombardia, il reportage di Luca Bertazzoni sui vaccini in Toscana – dopo le polemiche sul caso del baby vaccinato Andrea Scanzi – svela altri inquietanti scenari, venuti fuori nel corso della puntata di ieri sera di “Piazza Pulita“, sulla Sette. La Toscana è penultima in Italia per doppia vaccinazione degli over 80, mentre almeno 8mila tra magistrati, avvocati e cancellieri hanno ricevuto il siero.

Il servizio sui furbetti dei vaccini in Toscana