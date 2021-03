Meloni posta la foto della ristoratrice in ginocchio e disperata: «Provo sdegno, situazione inaccettabile»

“La disperazione di questa ristoratrice è l’emblema di tutte le attività che da ormai un anno sono abbandonate dallo Stato. A Pasqua, come a Natale, il settore della ristorazione resta in ginocchio e provo sdegno perché qualcosa in più si poteva e si doveva fare. Tutto questo è intollerabile”. Con rabbia e sgomento la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, posta sui suoi profili social una foto simbolo: una ristoratrice “bastonata” da questa nuova chiusura delle attività. Piegata, in ginocchio, disperato. Un b anno fa un’altra foto simbolo, quell di un ‘infermiera col volto massacrato dai segni del dispositivo di protezione indossato senza tregua. Due diversi tipi di disperazione che si rinnovano dopo un anno. E ci angosciano.

Giorgia Meloni: “La disperazione di questa ristoratrice…”

È diventata virale la foto di una donna nella cucina del suo ristorante accovacciata con la testa sulle gambe e il telefonino sui piedi. La frase lascia poco all’interpretazione: «Sono senza lacrime… Senza forze, senza più dignità e c’è chi parla, parla, parla…». Tanti i commenti sotto al post pubblicato su Twitter, a dimostrazione di come le difficoltà di chi gestisce le attività a contatto con il pubblico siano condivise e sentite.

Meloni: “Non rimarremo in silenzio”