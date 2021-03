Gianni Morandi imboccato dalla moglie in ospedale. Rabbia sui social: a noi non è concesso

Gianni Morandi sta meglio. E ne siamo tutti felici. E così posta su Instagram uno scatto che immortala lui a letto e con le mani e le braccia fasciate. E la moglie che lo imbocca amorevolmente. Una foto che suscita subito interrogativi e polemiche.

Come mai la moglie del cantante può assisterlo mentre da un anno nessun parente ha accesso nei reparti ospedalieri per assistere un congiunto che ricoverato o che ha subìto un’operazione? Una domanda che ha un suo legittimo fondamento. L’ospedale dove si trova Morandi è il Bufalini di Cesena. Il cantante ha anche postato un altro video, con la canzone di Jovanotti di sottofondo, per dichiararsi un “ragazzo fortunato”.

Il cantante si era ustionato giorni fa mentre eseguiva dei lavori in campagna. La notizia aveva suscitato apprensione tra i fan e Morandi non aveva mancato di aggiornare i followers sul suo stato di salute. Ma ora sono proprio i suoi ammiratori a dichiararsi delusi per la foto in cui la moglie lo imbocca. Un’immagine che certifica un privilegio accordato a un vip.

“Vergognoso, se consideriamo che ci sono anziani e ragazzini da soli in ospedale e senza possibilità alcuna di godere della visita di un familiare. Poteva evitare di farsi fotografare…”. E’ uno dei commenti. “Con tutto il rispetto per Gianni”, afferma un’altra, “ma ‘sta foto fa tanta rabbia sapendo che molti comuni mortali non possono essere assistiti dai propri cari soprattutto in punto di morte. Caro Gianni questa te la potevi proprio risparmiare”. E ancora: “Io ho fatto una protesi all’anca e sono stata sola come un cane. Immobilizzata a letto. Così come tante vecchiette mie vicine di letto. Questa foto mi fa tanta ma tanta tristezza, come al solito le regole non valgono per tutti. caro Gianni mi sei scaduto un po’…”.