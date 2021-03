Fiorello si commuove per la figlia adolescente chiusa in casa. Meloni: «Capisco le sue parole» (video)

Un momento di commozione per la figlia adolescente alle prese con le conseguenze delle restrizioni anti Covid. C’è stato anche questo nella conferenza stampa quotidiana su Sanremo. In particolare è stato Fiorello a raccontare questo aspetto intimo della sua vita, che però, come sottolineato da Giorgia Meloni che ha rilanciato il video delle parole dello showman, è rappresentativo del «sentimento di tanti genitori».

Fiorello si commuove per la figlia adolescente

«Ho una figlia adolescente e soffro per lei. Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola», ha ricordato Fiorello. «Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore», ha proseguito il popolarissimo showman, con la voce rotta dalla commozione.

«In lei vedo tutti gli adolescenti»

«In lei – ha aggiunto – vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori di adolescenti questa sia una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera», ha concluso Fiorello, visibilmente commosso al pensiero della figlia e dei ragazzi come lei.

Meloni: «Sono i sentimenti di tanti genitori»

«La commozione e lo sfogo di Fiorello sono rappresentativi del sentimento di tanti genitori in apprensione per i propri figli in questo delicato momento. Come madre non posso che condividere le sue belle parole», ha commentato Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, rilanciando lo spezzone della conferenza stampa, che arriva in un momento in cui si torna a parlare di Dad al 100% e chiusura diffusa delle scuole.