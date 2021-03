Far west a Napoli, africani aggrediscono gli agenti per impedire la cattura di un rapinatore ghanese

Scene da far west a Napoli, dove un gruppo di immigrati africani ha accerchiato e assalito gli agenti per impedire la cattura di un rapinatore ghanese che aveva appena tentato un colpo. Paura in strada, con gli agenti di polizia chiamati a fare da sceriffo nel caos metropolitano scatenato da un gruppo di extracomunitari intorno alla stazione centrale della città. Dove, improvvisamente, è scoppiato l’inferno. Con i poliziotti accerchiati e aggrediti nei pressi di Piazza Garibaldi da un gruppo di extracomunitari intervenuti per impedire che fosse fermato un rapinatore, loro connazionale. Tafferuglio e panico tra i passanti, scaraventati in un Bronx di senza tetto né legge, disposti a tutto per evitare l’arresto dopo il colpo. Una rapina improvvisata a danno di una donna che il malvivente straniero aveva avvicinato mentre usciva da un negozio. E, dopo averla percossa e strattonata, aveva tentato di rapinarla. Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione di alcuni agenti impegnati in una ordinaria attività di controllo del territorio. Ma per loro, come anticipato, riportare ordine e sicurezza non è stato facile…

Napoli, gruppo di africani accerchia gli agenti per impedire l’arresto di un rapinatore ghanese

Dunque, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato a Piazza Garibaldi un uomo che rincorreva una donna che chiedeva disperatamente aiuto. I poliziotti, intervenuti tempestivamente, richiamati dalle urla della signora, hanno fermato l’uomo. Il quale, per guadagnare la fuga, si è scagliato come una furia contro la volante. Nel frattempo, altri immigrati hanno cercato di impedire l’azione delle forze dell’ordine, accerchiando gli agenti e inveendo contro di loro con calci, pugni. E con qualunque mezzo utile ad ostacolarne l’attività. La situazione ad alto rischio, rischiava di degenerare e di finire fuori controllo. Quindi, sono sopraggiunti altri equipaggi in aiuto degli agenti. E, con non poche difficoltà, lo schieramento di forze dell’ordine intervenuto è riuscito a bloccare l’aggressore e un altro uomo. Fermati i due, i complici improvvisati si sono istantaneamente dispersi nella folla. Riuscendo ad allontanarsi impuniti.

Alla fine gli agenti arrestano due ghanesi mentre gli “aiutanti” si disperdono nella folla

Alla fine, comunque, la polizia è riuscita ad avere la meglio sui malviventi e ad arrestare due cittadini ghanesi, di 32 e 31 anni. Inutile dire, entrambi con precedenti penali e irregolari sul territorio nazionale. Reati a cui da ieri si sono aggiunte nuove accuse pendenti: gli agenti intervenuti in piazza Garibaldi, infatti, hanno arrestato i due extracomunitari, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei due, il 32enne per l’esattezza, anche per tentata rapina aggravata e danneggiamento aggravato.