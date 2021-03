Dagospia: «Militanti inc…ti con Salvini». Il caso Puigdemont manda in fibrillazione la Lega

Politica

10 mar 2021 di Valeria Gelsi

Ripercussioni nella Lega per il voto con cui il Parlamento europeo ha revocato l’immunità a Carles Puigdemont e agli altri due eurodeputati catalani Clara Ponsati e Toni Comin. Nel Carroccio, infatti, pare sia stata mal digerita la marcia indietro di Matteo Salvini che, dopo essersi inizialmente espresso per un voto contrario, ha poi optato per la libertà di scelta.

Dagospia: il caso Puigdemont turba la Lega

A rivelare i turbamenti provocati tra i leghisti dalla scelta del segretario è stato il sempre ben informato Dagospia. Vi si legge che la decisione di Salvini è arrivata «per pressioni» di Vox, il partito sovranista spagnolo che contrasta il secessionismo dei catalani. E su questo punto deve essersi creato il cortocircuito. Perché, nella Lega, ormai è solidamente proiettata nel ruolo di partito nazionale perseguito con convinzione da Salvini, qualche nostalgismo per i bei tempi andati – se non del secessionismo, almeno del federalismo spinto – resiste. O, magari, viene usato solo in chiave di polemica interna.

La solidarietà di Gianna Gancia a Puigdemont & co

Gianna Gancia. Cuneese, moglie di Roberto Calderoli, leghista di lungo corso e in più occasioni “eretica” rispetto alla linea del segretario, la Gancia ha espresso «piena solidarietà ai colleghi deputati catalani». Per l’eurodeputata si tratta di «un precedente pericoloso per la democrazia in Europa. Si fa passare l’idea – ha commentato – che le controversie politiche possano essere risolte per vie giudiziarie e non attraverso il dialogo nelle sedi istituzionali preposte». Non a caso, a protestare apertamente per la revoca dell’immunità ai colleghi catalani è stata. Cuneese, moglie di, leghista di lungo corso e in più occasioni “eretica” rispetto alla linea del segretario, la Gancia ha espresso «piena solidarietà ai colleghi deputati catalani». Per l’eurodeputata si tratta di «per la democrazia in Europa. Si fa passare l’idea – ha commentato – che le controversie politiche possano essere risolte per vie giudiziarie e non attraverso il dialogo nelle sedi istituzionali preposte».

Quelli che chiedono di guardare alle origini

autodeterminazione dei popoli, così come sancito dalla carta delle Nazioni Unite». Gancia, dunque, come era inevitabile, ha fatto un accenno appena sfumato alle questioni indipendentiste. Ma bisogna leggere le sue parole alla luce delle periodiche richieste perché la Lega recuperi lo spirito delle origini. «Il mio auspicio , ha aggiunto – è che il tribunale belga non conceda l’estradizione e che sia fatto valere il principio dell’, così come sancito dalla carta delle Nazioni Unite». Gancia, dunque, come era inevitabile, ha fatto un accenno appena sfumato alle questioni indipendentiste. Ma bisogna leggere le sue parole alla luce delle periodiche richieste perché

Un bubbone sempre pronto a esplodere