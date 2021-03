Covid, l’Italia sfiora i centomila morti: altre 207 vittime, in crescita i posti occupati in terapia intensiva

Sono 20.765 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono 207, un dato che avvicina il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia a quota centomila morti (attualmente sono 99.785). Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia). Il ministro Speranza, proprio oggi, ha annunciato l’estensione della vaccinazione con AstraZeneca anche agli over 65.

Covid, il dato delle Regioni

TOSCANA – Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 22 morti. Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come i ricoveri. I nuovi positivi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali).

LAZIO – Sono 1.399 i contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. Roma, intanto, scende sotto i 600 nuovi casi, secondo le cifre diffuse dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

CAMPANIA – Sono 2.560 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.560 nuovi positivi, 185 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 24.393 (di cui 4.521 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,49%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid è di 285.221 (di cui 8.405 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.091.099 (di cui 136.690 antigenici).

SARDEGNA – Nell’Isola 95 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

BASILICATA – Sono 150 i contagi al coronavirus resi noti in Basilicata su un totale di 1.460 tamponi molecolari. Sono 142, secondo il bollettino, i casi relativi a residenti. Nelle scorse 24 ore risulta un decesso a Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 25 a cui si aggiungono altre 287 guarigioni ”a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto superiore di sanità”.

PUGLIA – Sono 1155 i contagi da coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 10 morti.

VENETO – Sono 1.229 i contagi da coronavirus in Veneto. Da ieri, altri 15 morti. In totale le vittime sono 9.968.

ABRUZZO – Sono 553 i nuovi casi in Abruzzo. Da ieri, altri 10 morti. In totale i decessi sono 1.801.

VALLE D’AOSTA – Sono 7 i nuovi casi di covid riscontrati in Valle d’Aosta dopo aver analizzato 281 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima. Lo riferisce la Protezione civile regionale. I casi positivi attuali sono 177, le persone ricoverate 9, in terapia intensiva 2, in isolamento domiciliare 166.

PIEMONTE – Sono 1.543 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 7 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri, si registrano altri 9 morti. I ricoverati in terapia intensiva sono 202 (+ 10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.316 (+ 53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.774. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.154.928 (+ 15.359 rispetto a ieri), di cui 1.203.523 risultati negativi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 276 i nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi, 7 marzo, in Friuli Venezia Giulia. I tamponi molecolari sono stati 3.137 con una percentuale di positività dell’8,8%. Sono inoltre 1.641 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 190 casi (11,58%). I decessi registrati sono 11.

LOMBARDIA – Sono 4.397 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia mentre i decessi sono 33 per un totale, dall’inizio della pandemia, di 28.738 vittime. Stando al bollettino della Protezione civile, gli attualmente positivi sono 1.554 mentre i pazienti guariti/dimessi salgono a 523.031 (+2.780).

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.056 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi, 7 marzo, in Emilia-Romagna, su un totale di 25.888 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,8%, non indicativa dell’andamento