Boom di sbarchi a Lampedusa. Altri 197 approdi in poche ore. L’hotspot dell’isola è fuori controllo

L’Italia torna in piena emergenza immigrazione clandestina. Ancora sbarchi di clandestini a Lampedusa. Complici le condizioni meteo favorevoli, si susseguono gli approdi a ritmo incessante. Sulla più grande delle Pelagie sono complessivamente 360 i migranti approdati oggi in poche ore.

Nuovi sbarchi a Lampedus: altri 197 arrivi in poche ore

Ieri una prima carretta con 95 migranti, tutti uomini, è stata soccorsa nelle prime ore del mattino dalle Fiamme gialle e dalla Capitaneria di porto. Altri 94, tra cui 15 donne e 11 minori non accompagnati sono stati intercettati in mattinata dagli uomini delle Fiamme gialle. Che poco dopo hanno scortato in porto un barchino con 18 persone.

Dopo i 360 immigrati arrivati ieri, tra cui molte donne e minori, tra ieri sera e questa mattina altri tre arrivi massicci. Gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato un barcone con 124 persone tutte del Bangladesh, una carretta del mare con 11 tunisini e un’altra imbarcazione con 62 subsahariani. Tutti dopo un primo triage sanitario sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola. Ormai strapieno.

Sicilia sotto assedio, da gennaio oltre seimila clandestini

L’isola è praticamente sotto assedio. Con gravi rischi anche per la salute. I dati diffusi dal Viminale negli ultimi 10 giorni fotografano una situazione fuori controllo.Dal dal 20 marzo a oggi, sono sbarcati 601 migranti. Di questi, 116 sono arrivati con la Ocean Viking il 23 marzo. Il resto è approdato autonomamente. Se si confrontano l’andamento del primo trimestre del 2021 con lo stesso periodo del 2020, l’aumento è ancora più evidente. Dal primo gennaio ad oggi sono arrivati 6.669 persone. Nello stesso periodo dell’anno scorso il conteggio si era fermato a 2.794.