Bonino dice addio a +Europa, Della Vedova si dimette da segretario. Andranno con il Pd di Letta?

Terremoto in +Europa. Lasciano Emma Bonino, che del partito era l’anima, e il segretario Benedetto Della Vedova. Nel partito, che nei sondaggi è stimato attorno al 2%, non si trova un accordo sulle regole per il congresso. In realtà pare che si stiano scannando per le (poche) poltrone disponibili. E le malelingue già sussurrano che Della Vedova sia in procinto di passare nel nuovo Pd a guida Letta. E chissà che non ci abbia pensato anche Emma Bonino.

Della Vedova: escalation di tensione interna in +Europa

“Da molti mesi l’Assemblea di +Europa – scrive Benedetto Della Vedova su Facebook – non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo Congresso, che lo Statuto prevede che si svolga ogni due anni. C’è stata, nelle diverse sessioni dell’assemblea degli scorsi mesi, un’escalation di tensione interna che ha portato oggi Emma Bonino ad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito”.

“È un’escalation che sento il dovere di interrompere, consentendo che la parola torni ai nostri iscritti il più presto possibile. Rassegnerò quindi le mie dimissioni da Segretario, atto che prevede automaticamente la convocazione di un nuovo Congresso entro tre mesi”, dice Della Vedova.

Della Vedova: +Europa è degli iscritti

“Il partito è dei suoi iscritti e a loro intendo, allo stato dei fatti, sottoporre di nuovo la mia candidatura per la Segreteria. Nel frattempo le funzioni di Segretario saranno esercitate dalla Presidente Simona Viola, alla quale va il mio ringraziamento per la disponibilità a farsi carico di una situazione così difficile”, spiega ancora Della Vedova.

L’addio Emma Bonino a +Europa

Dirompente l’annuncio di Emma Bonino: “Vado via a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto, non infangherete il mio nome”. E rincara anche sulla possibilità di mollare tutto, anche il seggio al Senato dove +Europa fa gruppo (nel Misto) con Azione di Carlo Calenda. Ancora un attacco: “La vostra cupidigia è senza limiti, ma è a disposizione non vi preoccupate. Se la nuova leadership si presenta con queste credenziali di epurazione io fossi in voi ci penserei un po’. Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi. E vi libererete di un altro ‘incompetente’, Benedetto Della Vedova, e di tutta la sua cricca, come la chiamate”.