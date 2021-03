Berlusconi è ricoverato da tre giorni al San Raffaele di Milano: «Sarà fermo per qualche tempo»

“Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì mattina”. Lo ha detto all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l’avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli.

Berlusconi ricoverato da tre giorni per accertamenti

Al processo che si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano davanti ai giudici della settima sezione penale, il legale del leader di Forza Italia non ha avanzato istanza di legittimo impedimento e quindi ha chiesto di “proseguire con gli adempimenti previsti”. Il ragioniere Giuseppe Spinelli, che avrebbe dovuto deporre come testimone, è prossimo alla vaccinazione e ha chiesto e ottenuto, per tramite del suo avvocato, di intervenire all’udienza una volta vaccinato.

Il processo milanese vede imputati Berlusconi e altre 28 persone, tra cui alcune ex ‘olgettine’ che secondo l’accusa avrebbero preso denaro e altre utilità in cambio del silenzio sulle serate di Arcore. Le accuse sono corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Quarta volta in ospedale in pochi mesi

Il legale di Berlusconi non ha specificato quale sia stata la motivazione del ricovero. Inoltre, dalla dalla fine di dicembre è già la quarta volta che Berlusconi finisce in ospedale.

Silvio Berlusconi, che ha 85 anni, è stato infatti ricoverato più volte negli ultimi tempi. A febbraio era finito all’ospedale per un incidente domestico nella sua villa romana. A gennaio lo ha invece ospitato un ospedale monegasco specializzato in patologie cardiache per controlli al cuore.

L’ex premier a settembre, era stato ricoverato per Covid. Al Cavaliere era stata infatti riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Il ricovero era stato disposto dopo la comparsa di alcuni sintomi. Una lunga riabilitazione e anche la sua presenza a Roma, in occasione della crisi di governo è stata intermittente.

Il 19 marzo, per la festa del papà, il figlio Pier Silvio gli ha dedicato un toccante augurio sulle pagine di diversi quotidiani nazionali. Un gesto di affetto plateale, che ha colpito gli osservatori più vicini. Come un segnale di vicinanza particolare che non è sfuggito agli osservatori più attenti.