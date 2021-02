Incidente domestico per Berlusconi: scivola e si fa male nella villa di Zeffirelli, ricoverato d’urgenza

Incidente domestico per Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è rientrato d’urgenza a Milano ieri sera dopo una “caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco”. Lo riferisce lo staff del leader azzurro, spiegando che il Cavaliere si è quindi recato “presso la Clinica ‘La Madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte”. “È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, assicurano fonti azzurre.

Incidente per Berlusconi nella nuova casa romana

Silvio Berlusconi per la prima volta ha soggiornato nella sua nuova dimora romana. La villa sull’Appia Antica ex abitazione del regista Franco Zeffirelli. L’ex capo del governo aveva infatti disdetto da tempo il contratto di affitto di Palazzo Grazioli. I lavori nella villa, iniziati tempo fa, subirono dei rallentamenti a causa del Covid.

Ad accogliere il leader di Forza Italia nella nuova casa, il vice presidente azzurro Antonio Tajani. Berlusconi aveva comprato nel giugno del 2001 questa casa sull’Appia Antica che si trova in un comprensorio molto grande realizzato dalla famiglia Papa dove vivono o hanno vissuto anche altri esponenti del mondo della cultura tra cui lo stilista Valentino. Zeffirelli, in seguito ad alcune difficoltà economiche che aveva avuto all’epoca, rischiava di lo sfratto. Ma il Cavaliere, grande amico del regista, decise di aiutarlo acquistando la proprietà e consentendogli di viverci per il resto della sua vita. Subito dopo l’atto di acquisto, Berlusconi avviò importanti lavori di manutenzione straordinaria che accrebbero “di molto il valore” dell’immobile.

Berlusconi ricoverato anche tre settimane fa

Tre settimane fa, Berlusconi, 85 anni, era stato ricoverato a Montecarlo, presso il centro cardiotoracico del Principato di Monaco, per accertamenti. In quel caso, secondo fonti vicine al leader azzurro, Berlusconi aveva affrontato degli esami diagnostici di routine, già programmati da lungo tempo. L’incidente di stanotte, invece, arriva come un fulmine a ciel sereno dopo che il Cavaliere era arrivato a Roma per incontrare il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.