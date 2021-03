Barbara Palombelli a Sanremo diventa il bersaglio dei Social: “Ha fatto addormentare tutti”

“Ecco perché Rutelli non si fa più vedere in giro”. Basta uno dei tanti post feroci su Barbara Palombelli, conduttrice conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2021, per capire l’esito dell’esperimento.

La giornalista e conduttrice Mediaset, nonché moglie dell’ex sindaco di Roma, non è piaciuta ai Social. E questo per usare un eufemismo. I tweet su di lei sono stanti infatti numerosi e tutti negativi. Non hanno convinconto la sua pronuncia, il suo monologo sulle donne. Ma soprattutto lo stile eccessivamente pacato nelle presentazioni, che male si sposa con gli orari notturni di Sanremo, che ieri è terminato alle due inoltrate.

“Pallosissima Barbara Palombelli a Sanremo”

«Ma cosa sta dicendo?», «Così i vecchi si addormentano», «Pallosissima», «Noi andiamo un attimo al bar». Il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo 2021 dedicato alle donne, intervallato da grandi canzoni che hanno fatto la storia del festival, non sembra essere piaciuto al popolo dei Social che, appena pochi secondi dopo la fine della performance della giornalista sul palco dell’Ariston, si è scatenato in una serie di commenti ironici e sorpresi. Palombelli: «Poi mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana…», scrive un utente. «Se dico che la #Palombelli è stata pallosissima, sono contro o a favore delle donne?», aggiunge un altro.

“Aridatece Zlatan”

“Forse ho capito perché Rutelli non si fa più vedere in giro”, è la battuta di SpinozaLive, che scrive anche: “Durante l’omaggio della Palombelli, dalla tomba di Tenco si è sentito un altro sparo”. Noioso anche per il giornalista musicale Ernesto Assante: “Lo Stato Sociale ha svegliato tutti quelli che si erano addormentati con la Palombelli”, twitta. Seguito da un altro utente: “Strategica la Palombelli a quest’ora, così i vecchi si addormentano proprio poco prima di quando avrebbero spento la tv mantenendo gli ascolti alti”. “Aridatece Zlatan”, è il definitivo commento di un altro ancora.