Bambina di 2 anni precipita dal dodicesimo piano: un passante l’afferra miracolosamente (video)

Il video che postiamo non è consigliato alle persone facilmente impressionabili. Sebbene il filmato abbia un lieto fine, lascia davvero col fiato in gola. Una bambina di appena due anni è precipitata dal dodicesimo piano di un palazzo. Quello che era assolutamente imprevedibile è che un fattorino giunto per un consegna, sia intervenuto provvidenzialmente come un supereroe di un film.

Il miracoloso salvataggio è avvenuto in Vietnam, per la precisione ad Hanoi.

Nguyen Ngoc Manh, 31 anni, era seduto nella sua macchina in attesa di fare una consegna domenica pomeriggio, quando ha sentito una bambina piangere, ha detto all’agenzia di stampa Anninhthudo. Una donna ha iniziato a urlare e lui ha spinto la testa fuori dalla finestra per vedere cosa stava succedendo.

Ha detto ai media locali nella capitale del Vietnam che prima pensava che fosse un bambino che faceva i capricci, ma ha subito capito che era qualcos’altro. La piccola era a circa 50 metri dal suolo.

“Ho visto una ragazza uscire dal balcone”, ha detto. A quel punto, è saltato fuori dalla macchina e si è arrampicato su un edificio vicino per avvicinarsi in caso di caduta della bambina. “Sono montato su un tetto di tegole alto due metri per cercare una posizione adeguata per prendere la piccola”, ha detto, ancora tremante per il salvataggio, secondo il Vietnam Times .

La caduta della bambina dal dodicesimo piano attutita dal fattorino

“Ho cercato di allungare la mano e ho fatto il massimo sforzo per afferrare la ragazza”, ha detto, sperando che almeno potesse essere in grado di impedirle di cadere dritta a terra.

In un video dell’incidente ripreso da un condominio vicino, si vede la ragazzina arrampicarsi sulla ringhiera del balcone e su una sottile sporgenza. Si possono sentire i vicini di un edificio di fronte gridare. La bambina resiste per alcuni istanti prima di perdere la presa e cadere.

“Fortunatamente, la piccola mi è caduto in grembo”, ha detto Nguyen. “L’ho abbracciata in fretta e poi ho visto il sangue fuoriuscire dalla sua bocca, ero molto spaventato”. La bambina è stata portata all’Ospedale Pediatrico di Hanoi dove i medici hanno detto ai media locali che si era lussata l’anca ma non ha subito altre lesioni. Le Ngoc Duy, un medico dell’ospedale, ha detto che è stata ingessata ed è monitorata, ma non è in pericolo di vita.