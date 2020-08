Le immagini sono impressionanti: c’è un palazzo in fiamme, siamo in Cina, qualcuno si affaccia, lancia di sotto un bambino, avrà quattro-cinque anni. E’ stata la mamma a lanciare giù il figlio, per salvarlo dal rogo in corso nella sua abitazione. Il video documenta il miracoloso salvataggio: in strada si è formato un gruppetto di persone, forse passanti, forse vicini di casa, che creano un “materasso umano” con le braccia e riescono a frenare l’impatto del bambino salvandolo. Il video si chiude con la mamma del bambino che scende da un tubo e poi abbraccia il figlio, scoppiando in un pianto liberatorio.