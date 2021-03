A Sanremo non basta il bacio gay di Achille Lauro. Ascolti giù anche nella serata dei big

Sanremo cerca di stupire il pubblico col bacio gay di Achille Lauro, come già lo scorso anno. Escamotage inutili, a quanto pare, visto che la scelta di “stupire” strumentalizzando il tema delle coppie omosessuali in funzione dell’audience dimostra di non pagare. Nonostante lo show del bacio anche nella quarta serata il Festival precipita negli ascolti. I numeri sono chiari. Sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte della quarta serata del festival di Sanremo 2021, con il 43,3% di share. L’anno scorso la prima parte della quarta serata del festival dei record degli Amarello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share.

Sanremo cerca di stupire col bacio gay

L’artista si è esibito con due suoi grandi successi Rolls Royce e Me ne frego. Con lui in questo omaggio al punk rock il suo braccio destro Boss Doms e un altro ospite speciale Rosario Fiorello. Lauro è entrato in scena con il Tricolore, in abito da sposa e mano nella mano con Boss Doms. Prima sulle note dell’inno d’Italia e poi sulla marcia nuziale. Lauro quindi cantato Ci son cascato di nuovo, poi a sorpresa il bacio in bocca tra i due musicisti. Ai due si è poi aggiunto Fiorello, vestito di nero e con tanto di corona di spine ben calata in testa. «Non posso parlare, non riesco a muovermi. Sono una parte del quadro di Achille Lauro…». L’esibizione è, infatti, terminata con la consueta ironia di che, con trucco e abito dark, è rimasto bloccato per qualche minuto sul palco suscitando il divertimento di Amadeus e dei fotografi pronti a immortalare la scena.

Caustico il web

Il web si scatenato sulla strumentalizzazione del bacio gay. Un commento per tutti: «Totò (mi pare fosse lui) disse che far ridere il pubblico è facile: basta salire sul palco e dire una parolaccia. Oggi sembra che per attirare l’attenzione basti molto meno».

