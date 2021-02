Tutti pazzi per Razzi: con i suoi incredibili balletti sui Social vanta numeri da influencer (video)

Vi ricordate quando il senatore Antonio Razzi imperversava con il suo amico e collega Scilipoti nelle interviste parlamentari? I cronisti pendevano dalle loro labbra. Oggi l’uomo portato in Parlamento da Antonio Di Pietro con l’Italia dei Valori è diventato un insospettabile influencer.

Tutti pazzi per Razzi influencer

Sui Social, il Razzi in versione influencer diletta i suoi follower con balletti da adolescente scatenato. Ha appena compiuto 73 anni e ha postato la torta con le candeline con tanto di dedica e pioggia di like e di commenti. Neanche fosse Belen o Chiara Ferragni. I suoi video su Tik Tok sono per certi versi esilaranti. Per molti altri versi imbarazzanti.

Razzi influencer: i video da ridere

Il follower può scegliere tra Razzi con la fisarmonica che esegue il “saltarello” in compagnia di un altro fisarmonicista. Oppure l’ex senatore che balla nel salotto di casa in versione John Travolta di Pulp Fiction. Purtroppo senza Uma Turman. Ma anche Razzi in spiaggia con ragazzi e ragazze a Milano Marittima. Un modello per tutte le versioni. Come davanti al Senato in una foto di gruppo con una scolaresca. Lui impugna un Oscar. Per chissà quale interpretazione non è dato da saperlo.

Dal Parlamento a Tik Tok: sotto a chi tocca

Quando l’ex parlamentare abruzzese si scatena nel ballo, offre il meglio (o peggio, fate voi) di sè. L’ultima danza, di pochi giorni fa, sul balcone di casa è diventata virale su Instagram e su Tik Tok. Una tendenza, quella del politico da balera, che in Ballando con le Stelle ha registrato il suo apice. Di una cosa si può essere pressoché certi. La tendenza è irreversibile. Provate a guardare i personaggi che popolano il Parlamento. Tra i tanti paracadutati nei 5 Stelle, in una parabola molto simile a quella che ebbero gli eletti con Di Pietro, ci sono tanti piccoli Razzi in attesa di passare dal Parlamento a Tik Tok.