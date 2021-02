Super aumenti in busta paga: ecco quali aziende premiano e quanto incasseranno i dipendenti

Alcune aziende italiane hanno previsto in busta paga un premio di produttività 2020 per i propri dipendenti nonostante lo scorso anno sia stato caratterizzato dalla crisi pandemica e dal calo di fatturato dovuto alle chiusure per il lockdown. Tra le aziende che hanno previsto questo aumento in busta paga vi sono Ferrari, Barilla e De’ Longhi.

Busta paga, la Ferrari premia la produttività

Un comunicato dell’azienda Ferrari ha annunciato un premio di competitività per tutti i lavoratori dipendenti del Cavallino pari a 2.100 euro lordi. Questo aumento rientrerà nella busta paga del mese di aprile 2021 ed è «basato su indicatori di performance aziendale». Inoltre, come spiega il comunicato dell’azienda, Ferrari è stata tra le prime «a offrire alle proprie persone e ai loro familiari dei test sierologici su base volontaria e la prima in Emilia-Romagna ad aver introdotto i tamponi rapidi».