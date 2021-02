Sul tavolo di Draghi le proposte di FdI: ecco i 6 temi chiave nel dettaglio scheda per scheda

Fratelli d’Italia mantiene la parola e le proposte non mancano per sostenere le maggiori criticità che il Paese deve affrontare. Su tavolo di confronto con il premier incaricato Giorgia Meloni le ha presentate nero su bianco. Sei agili schede nelle quali ha indicato problemi e soluzioni possibili. Sei sono le principali proposte di Fratelli d’Italia” (in calce i pdf di tutte le proposte presentate).

1. Implementazione delle linee guida sul Recovery Plan italiano;

2. Proposte in ambito economico per mettere in sicurezza il tessuto produttivo della Nazione; garantire la continuità delle imprese e i posti di lavoro;

3. Misure di contrasto all’epidemia da Covid-19;

4. Difesa e tutela delle infrastrutture e degli asset strategici nazionali;

5. Gestione dei flussi migratori e contrasto all’immigrazione irregolare di massa;

6. Anomalie riscontrate nella gestione commissariale. Aspetto, quest’ultimo, che richiede una celere operazione di trasparenza e chiarezza.

Meloni: “Draghi ascolti le categorie più in crisi”

Giorgia Meloni ha sottolineato positivamente la volontà di Draghi di dialogare non solo con i partiti ma anche con le parti sociali. Non era scontato. “Condividiamo questo approccio e, in vista di questa nuova sessione di consultazioni, Le chiediamo di dedicare uno specifico incontro con le categorie economiche e sociali più colpite dall’emergenza Covid”, ha chiesto la presidente di FdI. “Penso tra gli altri al comparto del turismo, al settore HORECA, al mondo dello sport, a quello della cultura e dello spettacolo”. Ecco qui di seguito le proposte di FdI nel dettaglio:



Scheda difesa asset e infrastrutte strategici

Dossier covid gli scandali della gestione Arcuri per Presidente Draghi

Scheda proposte Recovery Plan

Scheda proposte contrasto emergenza sanitaria

Scheda proposte in ambito economico

Schede proposte gestione immigrazione